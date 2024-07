Tempesta d’amore: Noah in guerra contro Eleni e Markus! | Anticipazioni italiane

Entrati in scena come una famiglia idilliaca, gli Schwarzbach stanno pian piano rivelando di essere molto lontani dall’ideale di “famiglia Mulino Bianco”. Una situazione che peggiorerà ulteriormente nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando persino due personaggi fino ad ora unitissimi arriveranno ai ferri corti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Markus torna dalla sua famiglia

Quando Markus (Timo Ben Schöfer) e Alexandra (Daniela Kiefer) entrarono in scena – presto seguiti dalla figlia Eleni (Dorothée Neff) – la loro sembrava una famiglia perfetta. Peccato solo che l’immagine di facciata si sia con il tempo deteriorata fino a crollare definitivamente qualche settimana fa!

La scoperta degli intrighi e delle bugie dei genitori ha infatti deluso profondamente Eleni, portandola ad allontanarsi. Suo fratello Noah (Christopher Jan Busse), invece, non ha mai nascosto l’astio nei confronti di Markus, con cui ormai da anni non ha quasi più alcun rapporto.

Sarà in quel contesto che – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – Markus verrà finalmente scarcerato e potrà così fare ritorno al Fürstenhof. Un ritorno che non verrà accolto da tutti con lo stesso entusiasmo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni si riavvicina a Markus

Ancora sconvolta dalla recentissima scoperta di essere figlia biologica di Christoph (Dieter Bach), Eleni reagirà rifiutando drasticamente ogni tentativo di avvicinamento di Saalfeld e cercando invece lei stessa la vicinanza di Markus.

Pur di vedere rassicurati i propri timori di perdere la famiglia che ha sempre avuto, la ragazza arriverà a perdonare al genitore tutti i suoi crimini, dicendosi addirittura disposta a tornare a lavorare nell’azienda di famiglia! Una decisione che non farà piacere a tutti…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Noah chiude i rapporti con Eleni e Markus

Se Markus sarà al settimo cielo, Noah non comprenderà infatti il comportamento della sorella. Nel tentativo di riportare la pace in famiglia, Eleni metterà dunque una condizione al suo ritorno nella Schwarzbach AG: è disposta a rientrare nell’azienda di famiglia, solo se Markus farà un passo verso Noah!

Ebbene, non solo l’uomo accetterà, ma sembrerà inaspettatamente riuscire ad avvicinarsi a quel figlio con cui non è mai riuscito ad instaurare un buon rapporto. Alla fine, però, Markus commetterà un passo falso, rovinando tutto e allontanando ancora una volta Noah…

Disperata, Eleni proverà in ogni modo a mediare tra i due. Peccato solo – così facendo – sembrerà schierarsi dalla parte di Markus! E così Noah non solo chiuderà i rapporti col padre… ma anche con la sorella maggiore! E ora? Seguici su Instagram.