Tempesta d’amore: Eleni ripudia Christoph! | Anticipazioni italiane

Un dramma personale senza precedenti colpirà Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Dopo aver scoperto l’incredibile verità sulle sue origini, la bella protagonista della diciannovesima stagione si troverà infatti a dover prendere una posizione. E nella sua mente non ci saranno dubbi su chi sia il “cattivo” della storia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre che Christoph è suo padre

Per quasi trent’anni la verità sulle origini di Eleni è rimasta gelosamente nascosta da Alexandra (Daniela Kiefer). Temendo le conseguenze per se stessa e la figlia, la Schwarzbach ha infatti taciuto a tutti che la sua primogenita non fu concepita all’inizio della sua relazione con Markus (Timo Ben Schöfer), bensì prima… quando la donna era ancora insieme a Christoph (Dieter Bach)!

Ebbene, come sappiamo quest’ultimo ha scoperto l’incredibile verità ormai da qualche mese, accettando però di tenere per sé quanto appreso per non rischiare di complicare ulteriormente i rapporti tra Eleni e Alexandra.

Nei prossimi giorni, però, sarà la ragazza stessa ad avvicinarsi pericolosamente alla verità e a quel punto Alexandra capirà di non poter più mentire! In un momento drammatico e contemporaneamente liberatorio, Alexandra rivelerà dunque ad Eleni che è Christoph il suo padre biologico! Una rivelazione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni scopre la storia di Alexandra e Christoph

Comprensibilmente sconvolta, Eleni inizialmente rifiuterà di accettare la verità e rifiuterà ogni confronto con la madre. Alla fine, però, Alexandra riuscirà ad ottenere un confronto con la figlia e avrà così l’occasione di raccontare a quest’ultima tutta la propria storia, inclusa la sofferenza per essere stata abbandonata da Christoph ed il timore di ritrovarsi a crescere la propria bambina da sola, qualora Markus avesse scoperto la verità.

Il risultato? Eleni resterà così colpita dal racconto della madre da riappacificarsi con lei. Dall’altra, però, il suo odio nei confronti di Christoph aumenterà: come ha potuto l’albergatore abbandonare Alexandra in un modo così vile?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni respinge Christoph

Determinata ad affrontare il genitore biologico con i propri tempi, la ragazza chiederà alla padre di non parlare a Christoph della loro conversazione. Ingannare l’albergatore, però, si rivelerà più difficile del previsto!

Insospettito dall’atteggiamento improvvisamente ostile di Eleni nei suoi confronti, Saalfeld proverà infatti a chiedere spiegazioni. E sarà allora che la ragazza si tradirà, lasciandosi andare ad un commento che farà immediatamente capire all’uomo che la verità è ormai uscita allo scoperto. E ora?

Chi si aspettava un ricongiungimento felice tra padre e figlia, rimarrà deluso. Eleni sarà infatti così preoccupata dall’idea di perdere la sua famiglia – e, al contempo, furiosa con Christoph per il comportamento tenuto da quest’ultimo in passato – da decidere di chiudere ogni rapporto con lui! Ma sarà davvero una decisione definitiva? Seguici su Instagram.