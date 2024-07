Tempesta d’amore: Valentina in guerra con Robert per difendere Michael | Anticipazioni italiane

Momenti drammatici sono in arrivo a casa Saalfeld! La reazione di Robert (Lorenzo Patané) di fronte alla scoperta dell’amore proibito di Valentina (Aylin Ravanyar) per Michael (Erich Altenkopf) porterà infatti padre e figlia ad uno scontro senza precedenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert aggredisce Michael

Per settimane Valentina ha sofferto di nascosto a causa dei suoi sentimenti proibiti per Michael, trovando conforto solo confidandosi col fidato nonno Werner (Dirk Galuba) ed il cugino Leander (Marcel Zuschlag). E c’è un motivo se la ragazza non ha voluto dire nulla al padre…

Ben conoscendo il carattere irascibile del genitore, la giovane Saalfeld ha preferito non scatenare possibili reazioni incontrollate… ed i fatti le daranno ragione! Quando – tra qualche giorno – Robert assisterà ad una scena fraintendibile tra la figlia e Michael, perderà infatti totalmente il controllo, arrivando ad accusare il medico di aver sedotto la ragazza approfittandosi della sua fragilità!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina affronta Robert

Sconvolto da quelle accuse assurde, Michael spererà che le parole dell’amico siano dettate dall’emotività e si riprometterà di affrontare Saalfeld con più calma. Purtroppo, però, tutto sarà inutile.

Un nuovo tentativo di confronto con Robert non farà infatti che peggiorare la situazione, al punto che lo chef chiuderà ogni rapporto con Michael, nonostante la loro amicizia duri ormai da oltre un decennio. E così il medico non avrà altra scelta se non appellarsi a Valentina…

Ebbene, quando Michael le rivelerà il comportamento di Robert, la ragazza non esiterà un istante a precipitarsi dal padre per provare a chiarire la situazione. Furiosa e sconvolta al contempo, Valentina spiegherà dunque chiaramente al genitore come Michael non abbia assolutamente incoraggiato i suoi sentimenti e, anzi, abbia preso le distanze da lei non appena quest’ultima si è dichiarata.

Le sue parole accorate basteranno? Per ora vi anticipiamo che la risposta è "no". Ormai completamente fuori controllo, Robert finirà infatti per perdere la testa, commettendo un atto ignobile…