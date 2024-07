Tempesta d’amore: Erik rinuncia a conquistare Ulrike! Ma Yvonne… | Anticipazioni italiane

Continuerà a regalarci momenti di grande intrattenimento la storyline legata alla “missione speciale” di Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo deciderà infatti di rinunciare al suo bizzarro piano che prevedeva di sedurre una donna per saldare i suoi debiti. A sorpresa, però, la sua decisione verrà bocciata dalla persona che più avrebbe da perderci se Vogt avesse successo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik tenta di conquistare Ulrike

Tormentato dai debiti e, soprattutto, dalle minacce del perfido Krüger (Thorsten Nindel), Erik sarebbe disposto a tutto pur di uscire dal proprio incubo. E così, quando il ricco e bizzarro Jörg Dremel (Dirk Waanders) gli ha offerto ben 100.000 euro per sedurre sua moglie Ulrike (Genoveva Mayer) e convincerla a chiedere il divorzio, Vogt ha finito per accettare!

Dopo aver ottenuto il via libera da Yvonne (Tanja Lanäus), Erik si lancerà dunque alla conquista della signora Dremel, senza lasciare nulla di intentato. Purtroppo, però, l’impresa si rivelerà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik rinuncia al suo piano

Nonostante un inizio promettente, infatti, Vogt si troverà ad affrontare una strada in salita: non solo André (Joachim Latsch) sembrerà intuire il suo piano rischiando di far saltare tutto, ma Ulrike stessa farà chiaramente capire di essere molto legata al marito.

Come se non bastasse, Erik dovrà gestire la crescente gelosia di Yvonne, tutt’altro che entusiasta all’idea che il suo amato flirti con un’altra donna. E così – ormai certo che il suo piano non abbia alcuna speranza di successo – Erik deciderà di rinunciarvi!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Yvonne vuole aiutare Erik

L’idea di poter finalmente mettere fine a quella commedia di cattivo gusto sarà un sollievo per Erik, che si preparerà a godersi la ritrovata felicità al fianco di Yvonne. La sua gioia, però, durerà poco…

Basterà infatti una telefonata del suo aguzzino – Krüger – per riportare Vogt alla realtà: senza i soldi di Dremel, non potrà ripagare il suo debito e si ritroverà dunque nelle mani del criminale! E a quel punto Yvonne prenderà una decisione inaspettata pur di proteggere il suo amato…

Benché tutt’altro che entusiasta all’idea che il fidanzato debba sedurre un’altra donna, la Klee si dirà infatti pronta non solo ad appoggiarlo, ma ad aiutarlo attivamente nell’impresa! Sarà così che avrà inizio una nuova, inaspettata fase di questa storyline, che è destinata a regalarci ancora tante sorprese e molte risate… Seguici su Instagram.