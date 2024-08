La Promessa: Abel cosa nasconde? Un segreto spiazzante! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, un nuovo mistero avrà per protagonista assoluto il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara). Oltre a cercare con successo di mettere zizzania nel rapporto tra Jana Exposito (Ana Garces) e il marchesino Manuel de Lujan (Arturo Sancho), il medico darà l’impressione di stare nascondendo qualcosa di molto importante legato alla sua famiglia d’origine…

La Promessa, news: Alonso assume Abel a tempo piano

Come prima cosa, è bene precisare che tutto sembrerà sorridere ad Abel quando, soddisfatto del modo in cui avrà gestito le varie emergenze sorte nella tenuta, Alonso (Manuel Regueiro) deciderà di assumere il dottore a tempo indeterminato. Un ingaggio che il medico accetterà senza porre alcun tipo di condizione, poiché spererà di convincere Jana a tornare insieme a lui e, magari, ad accettare la sua proposta di matrimonio.

Proprio per questo, appena capirà che la Exposito si è avvicinata troppo a Manuel, Abel “sfrutterà” il rapimento di Maria Fernandez (Sara Molina), messo in atto dallo psicopatico Valentin (Carlos Suarez), per innescare dei dubbi in Jana e far sì che interrompa la sua relazione extraconiugale con il marchesino.

La Promessa, trame: Jana lascia Manuel

Per riuscire nel suo intento, Abel giocherà sul fatto che Manuel aveva promesso a Jana di starle accanto finché Maria non fosse stata ritrovata sana e salva. Fatto sta che Lujan non manterrà tale promessa, poiché sia Alonso e sia Cruz Ezquerdo (Eva Martin) lo obbligheranno a recarsi a Madrid per fare visita alla moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada). A quel punto Abel non perderà l’occasione e sottolineerà a Jana che sarà sempre la “seconda scelta” dell’uomo, che nonostante tutto rimane una persona sposata e ha altre priorità.

Appena Maria verrà ritrovata e potrà tornare a casa, Jana si lascerà dunque facilmente “manipolare” dal discorso di Abel e, in preda a mille dubbi, romperà la liaison con Manuel, rinfacciandogli di averla abbandonata quando aveva più bisogno di lui. Parole che, di primo acchito, Manuel non riuscirà a comprendere, tant’è che si domanderà come abbia fatto Jana a cambiare radicalmente opinione su di lui.

La Promessa, spoiler: che cosa nasconde Abel?

Partendo da questi presupposti, si farà dunque strada una storyline del tutto inedita per il medico. Approfittando di diversi momenti liberi, Abel si metterà più volte in contatto telefonico con il padre, al quale dirà a chiare lettere che non può tornare a casa e che devono sbrigare da soli una faccenda dove, suo malgrado, è stato coinvolto e che non intende più affrontare.

Ma a che cosa starà facendo riferimento Abel? E, soprattutto, per quale motivo utilizzerà con il padre dei toni alquanto alterati? Occhio perché il suo segreto sarà spiazzante…