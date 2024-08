La Promessa anticipazioni: Curro scopre qualcosa di sconcertante, ecco cosa

Come liberarsi delle imposizioni di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)? Facendo in modo di non ereditare da lui nemmeno il titolo di “capitano” al quale tiene tantissimo. È questo il modo singolare con il quale Curro (Xavi Lock) sceglierà di fare un torto all’uomo che, per tutti quanti, è suo padre. Escamotage che porterà il fratello segreto di Jana Exposito (Ana Garces) a scoprire qualcosa di sconvolgente nelle future puntate de La promessa.

La Promessa, news: Curro e la relazione con Martina

La faccenda si delineerà nel momento in cui Curro deciderà di non fare parola a nessuno del fatto che il marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) è il suo vero padre. Proprio per questo, oltre a continuare a tenere all’oscuro di tutto persino la sorella Jana, il giovane De La Mata riallaccerà la relazione con la “cugina” Martina (Amparo Pinero), che – come tutti – ignorerà la sua parentela con il marito di Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Visti i sentimenti che prova per Martina, Curro farà inoltre di tutto per evitare di dover lasciare La Promessa, come invece Cruz vorrebbe (poiché avrà intuito che il ragazzo sa che Alonso è suo padre). Per questo, una volta rifiutata l’idea di arruolarsi nell’esercito, Curro prenderà una decisione con la complicità di Manuel (Arturo Sancho).

La Promessa, trame: il titolo di barone del nonno Juan

Eh sì: durante un dialogo, Manuel renderà Curro partecipe del fatto che, stando alle legge, lui non è soltanto l’erede del marchesato di Lujan, ma detiene anche il titolo di Barone del defunto nonno Juan (Alberto Gonzalez), che può cedere di sua iniziativa a qualcun altro. Per questo, appena il cugino dirà che non vuole avere nulla da Lorenzo, neanche il titolo di Capitano, Manuel suggerirà a Curro di poter acquisire almeno il titolo di Barone da Juan, considerando il fatto che l’ha cresciuto come se fosse suo figlio, data la malattia della madre Eugenia.

Proposta che Curro accetterà di buon grado, ma che farà storcere il naso sia a Lorenzo, indisposto dall’ennesimo affronto del figlio, sia a Cruz, la quale non vorrà affatto che l’erede illegittimo (e segreto) del marito acquisisca il baronato dal suo defunto padre. Per questo, come si evincerà da un successivo dialogo con Lorenzo, Cruz inizierà a muoversi per evitare che ciò avvenga.

La Promessa, spoiler: Curro scopre qualcosa di sconvolgente

In ogni caso, Cruz non sarà l’unica persona contrariata. Anche Jana non sarà al settimo cielo appena Curro le confesserà che sta per acquisire il titolo di Barone del nonno Juan. La Exposito ricorderà infatti al fratello che l’Ezquerdo Senior non era di certo una brava persona, visto che non si faceva scrupoli a violentare le donne di suo gradimento.

Appena Curro le farà presente che non ha alcuna prova a sostegno della sua tesi, Jana si lascerà inavvertitamente sfuggire che Pia Adarre (Maria Castro) può confermare la sua teoria, visto che il piccolo Diego è il frutto delle violenze continue che ha subito da Juan.

Una notizia sconvolgente che lascerà Curro attonito e che farà preoccupare Jana, la quale si farà giurare dal fratello che non parlerà a nessuno di tale segreto. Ma le cose andranno veramente così? Seguici su Instagram.