La Promessa: Cruz furiosa con Alonso, ecco perché | Anticipazioni

Una nuova discussione metterà ulteriormente in crisi il matrimonio tra Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), animando le prossime puntate italiane de La Promessa. Non a caso, Cruz se la prenderà aspramente con il marito per un’importante omissione…

La Promessa, news: la partenza (segreta) di Leonor

Come abbiamo potuto anticipare nei nostri post precedenti, la discussione sarà dovuta alla partenza della giovane Leonor (Alicia Bercan) per gli Stati Uniti d’America, al fine di prendere servizio in una rivista di moda. Dopo aver ottenuto dai genitori il permesso di partire, anche con l’aiuto dei cugini Martina (Amparo Pinero) e Curro (Xavi Lock), Leonor non se la sentirà però di salutare tutti quanti e preferirà andarsene praticamente col favore delle tenebre.

Proprio per questo, si avvarrà della complicità del padre per partire in gran segreto all’alba, contando ovviamente anche sulla discrezione del maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent). Tuttavia, prima di avventurarsi alla volta dell’America, Leonor farà uno strappo alla regola e deciderà di salutare almeno Maria Fernandez (Sara Molina), che convocherà segretamente a La Promessa, in seguito al licenziamento della ragazza portato avanti da Cruz.

La Promessa, spoiler: Cruz furiosa con Alonso!

Una partenza segreta, quella di Leonor, che manderà su tutte le furie Cruz, appena Alonso comunicherà a tutta la famiglia, nel corso di un pranzo, che la ragazza è ormai andata via senza salutare nessuno e, probabilmente, è già in direzione del transatlantico che la porterà in America.

Visto che considererà imperdonabile il fatto che il marito non le abbia permesso di salutare la sua stessa figlia, Cruz finirà dunque per discutere animatamente con Alonso, incrinando ulteriormente il rapporto con lui. Contrasto che non farà altro che aumentare l’acredine che Cruz sente per Curro, il figlio segreto del marito nato dal tradimento con Dolores, la madre della stessa Jana Exposito (Ana Garces).

La Promessa, trame: il piano contro Curro va avanti

In accordo con il cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), Cruz proporrà infatti con successo ad Alonso di organizzare una battuta di caccia per festeggiare l’assunzione del titolo di barone di Curro, passatogli da Manuel (Arturo Sancho). Una serata evento nella quale Lorenzo e Cruz vorranno innescare un incidente mortale per il povero Curro con l’ausilio di una “mina vagante”.

Non a caso, per far sì che tutto proceda senza intoppi, Cruz deciderà di mettere al fianco di Curro, come aiutante, l'inesperto Feliciano Arcos (Marcos Orengo)…