La Promessa anticipazioni: Leonor parte per gli Stati Uniti!

Toccata e fuga per Leonor de Lujan (Alicia Bercan) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo essere stata per più di un anno a Parigi a studiare moda, la giovane tornerà infatti per un po’ di tempo nella tenuta ma, come vi avevamo già svelato in precedenza, il suo soggiorno lì durerà pochissimo. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Leonor e il suo progetto lavorativo

Per prima cosa, c’è da dire che Leonor se la prenderà con i “cugini” Curro de la Mata (Xavi Lock) e Martina (Amparo Pinero), colpevoli di non aver avuto il coraggio di confessarle che si sono innamorati e stanno insieme. Rotto ogni tipo di contatto con i suoi coetanei, Leonor troverà poi il coraggio di parlare con i genitori Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin), svelando loro di aver ricevuto una proposta di lavoro negli Stati Uniti che intende accettare a qualsiasi costo.

In pratica, Leonor spiegherà ad Alonso e Cruz di avere conosciuto a Parigi il direttore di una rivista di moda, che intende assumerla nella sua redazione oltreoceano. Tuttavia, i marchesi non reagiranno bene all’iniziativa della giovane e le faranno presente che non otterrà mai il permesso che le serve per recarsi all’estero. Per questo, la Lujan dovrà avvalersi dell’aiuto di Martina e di Curro, nonostante gli ultimi dissapori…

La Promessa, trame: Leonor chiede aiuto a Curro e Martina

Eh sì: certa che Curro e Martina siano gli unici in grado di convincere Alonso e Cruz a firmare la liberatoria per consentirle di partire alla volta degli Stati Uniti, Leonor chiederà con successo ai cugini di fingere un armistizio tra di loro. Un’idea che si rivelerà vincente: una sera, Curro e Martina parleranno infatti con Alonso e Cruz e riusciranno a far sì che cambino completamente idea sulla proposta lavorativa ricevuta da Leonor.

Una volta che avrà ottenuto il permesso per partire, Leonor deciderà comunque di non concedere una possibilità di riconciliazione a Martina; ciò perché sentirà di non godere della sua massima fiducia, visto che ha preferito non raccontarle quanto stava succedendo con Curro, a differenza di quanto ha fatto lei in passato sulla relazione con Mauro Moreno (Antonio Velazquez).

La Promessa, spoiler: Leonor parte per gli Stati Uniti

In ogni caso, possiamo anticiparvi che, dopo un momento difficile, Leonor capirà le ragioni di Martina e riuscirà a perdonarla. Il chiarimento arriverà il giorno precedente alla partenza della giovane Lujan, che preferirà andare via all’alba senza salutare nessuno ad eccezione del padre Alonso (il quale asseconderà questo suo desiderio).

E così, ancora una volta, l'attrice Alicia Bercan si congederà dal cast della soap opera spagnola, nella quale al momento – a distanza di oltre 150 puntate – non ha ancora fatto ritorno. Anche se di Martina sentiremo ancora parlare attraverso i dialoghi dei vari personaggi…