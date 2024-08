La Promessa: Jana dona il suo sangue a Curro! Lo salverà? | Anticipazioni

Il ferimento di Curro de la Mata (Xavi Lock) e Feliciano Arcos (Carlos Orengo) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane de La Promessa. I due rischieranno infatti la vita a causa di un piano orchestrato da Cruz Ezquerdo (Eva Martin) con la complicità del cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). In questo post concentriamoci dunque su quello che accadrà a Curro nelle ore successive all’attentato…

La Promessa, news: Curro rischia di morire

Cruz e Lorenzo decideranno di eliminare Curro per impedirgli di assumere il titolo di barone che apparteneva al defunto “nonno” Juan. Per questo, convinceranno Alonso (Manuel Regueiro) ad organizzare una battuta di caccia per dare l’annuncio ufficiale del nuovo titolo assunto dal ragazzo (al posto di quello di Conte che erediterebbe, invece, da Lorenzo). Durante la stessa, il capitano De La Mata – dopo aver finto un attacco di sciatica pur di non presenziarvi – darà ordine ad un suo sicario di uccidere Curro, sperando che il ferimento del ragazzo venga attribuito ad uno sfortunato proiettile vagante.

Una macchinazione diabolica che riuscirà in parte: Curro verrà infatti ferito ad una spalla, mentre il povero Feliciano che si trovava al suo fianco al basso ventre, e si renderà necessario il tempestivo intervento del dotto Abel Bueno (Alejandro Vergara).

La Promessa, trame: la nuova mossa di Cruz e Lorenzo

Fin da subito, le condizioni di salute di Curro appariranno disperate, tant’è che Abel non sarà nemmeno in grado di rimuovergli la pallottola dalla ferita. Non a caso, dato che sarà preoccupatissimo per quello che crede essere il nipote, Alonso darà ordine di chiamare anche il medico che è solito curare tutta la sua famiglia.

A quel punto, dopo aver visitato approfonditamente Curro, il dottore riterrà opportuno chiamare un’ambulanza per portare il giovane in ospedale e sottoporlo ad una delicata operazione.

Un modus operandi che però non convincerà Abel, che si opporrà al trasferimento, certo che Curro potrebbe morire durante il trasporto nella clinica. A quel punto, Lorenzo sarà chiamato a fare una scelta e accetterà che il “figlio” resti alla tenuta. Decisione che prenderà perché, esattamente come Cruz, sarà totalmente convinto dell’incapacità di Abel e spererà che, con le sue cure strampalate, il dottore possa portare Curro alla morte.

La Promessa, spoiler: Jana dona il sangue a Curro

Anche in questo caso, il pensiero cattivissimo di Lorenzo e Cruz potrebbe però non trovare terreno fertile: dato che Curro avrà bisogno di sangue per sopravvivere, Abel sottoporrà tutti i parenti di Curro ad un prelievo, a partire da Manuel (Arturo Sancho), per capire se si possa procedere con una trasfusione. Su consiglio di Jana Exposito (Ana Garces), che cercherà di aiutare il fratello in gran segreto, Abel procederà poi con l’estrazione di alcuni campioni di sangue anche tra i domestici.

Il risultato? L’unico sangue compatibile con Curro risulterà essere proprio quello di Jana, che senza esitare darà il suo benestare ad Abel affinché proceda con la trasfusione (anche se ciò significa metterà a rischio la sua stessa vita).

Un gesto da sorella, quello di Jana, che rischierà di far venire alla luce la sua vera identità? Quel che è certo è che la nuova circostanza metterà ancora una volta a rischio ciò che Cruz e Lorenzo si sono prefissati: uccidere Curro…