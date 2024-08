Tempesta d’amore: Katja rovina Markus per salvare sua figlia! | Anticipazioni tedesche

Proprio quando sembrava essere finalmente riuscita a rimettere insieme i cocci della sua vita, Katja Saalfeld (Isabell Stern) si troverà ad affrontare una situazione drammatica che rischierà di distruggere tutto. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la donna farà infatti una scelta dolorosa che la allontanerà dall’uomo che ama… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania nella seconda metà di settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja e Markus tornano insieme

Arrivata al Fürstenhof a pezzi dopo la dolorosa fine del suo matrimonio, Katja cercherà all’hotel di famiglia la possibilità di un nuovo inizio… e verrà accontentata ogni oltre immaginazione! Se Werner (Dirk Galuba) e la figlia Maxi (Katharina Scheuba) le faranno sentire l’affetto della famiglia, Markus (Timo Ben Schöfer) farà invece riscoprire alla donna l’amore. Un amore che sopravvivrà a tutte le prove.

Dopo una lunga separazione, Katja deciderà infatti di riallacciare la sua relazione con Markus, quando quest’ultimo le darà prova del suo amore salvando l’azienda vinicola della donna. Proprio quando nulla sembrava poter più ostacolare un happy end per questa bellissima coppia, però, qualcosa di totalmente inaspettato cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Katja scopre il crimine di Maxi

Come vi abbiamo anticipato al Furstenhof Katja si troverà a fare i conti con l’ostilità di Christoph (Dieter Bach), che ostacolerà ogni suo progetto, incluso quella da cui dipenderà la sopravvivenza finanziaria della Saalfeld.

Inutile dire che l’atteggiamento dell’albergatore farà infuriare Markus, con cui scoppierà l’ennesima guerra. Se i due uomini si limiteranno a scontri verbali e minacce, però, ci sarà invece chi non esiterà a sporcarsi le mani pur di proteggere Katja dalle angherie di Christoph…

Stiamo parlando di Maxi, la figlia della donna! Sopraffatta dalla preoccupazione per la madre, la ragazza arriverà infatti a somministrare un potente sonnifero a Christoph, per impedire che quest’ultimo si presenti alla votazione per il progetto di Katja. Peccato solo che, a causa del farmaco, l’albergatore avrà un grave incidente…

Sconvolta per le sue stesse azioni, Maxi spererà che questa brutta storia venga presto dimenticata. Purtroppo, però, non sarà così! Convinto che sia stato Markus a somministrargli delle droghe, Christoph non esiterà infatti a denunciarlo. E a quel punto Maxi non vedrà altra scelta se non confessare alla madre tutta la verità…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Katja mente per proteggere Maxi

Inutile dire che Katja resterà sconvolta nello scoprire che quella figlia sempre così onesta ed altruista è arrivata a commettere un gesto simile. Nonostante la delusione, però, le sarà ben chiaro di non poter permettere che la vita di Maxi venga distrutta da un singolo errore.

Sarà così che – seppur con il cuore a pezzi – Katja prenderà una difficile decisione: lasciare che la colpa ricada su Markus pur di impedire che la verità su sua figlia venga alla luce! Una scelta che costringerà sia la donna che Maxi a vivere con un costante senso di colpa che rischierà di tradirle…

Riusciranno le due donne a custodire il loro segreto? E cosa ne sarà dell’amore tra Markus e Katja? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle nuove puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo! Seguici su Instagram.

(Puntate 4283-9 in onda in Germania dal 19 al 27 settembre 2024)