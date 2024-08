Tempesta d’amore: Christoph non riconosce più Alexandra! E ora? | Anticipazioni tedesche

Un dramma inaspettato sta per sconvolgere la vita di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Proprio quando l’albergatore sembrava ormai avviato ad un futuro felice al fianco della sua amata Alexandra (Daniela Kiefer), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore un terribile incidente cambierà tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania dopo la pausa estiva!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph e Alexandra vogliono sposarsi

Christoph ha sempre lottato con ogni mezzo per ottenere ciò che vuole… negli affari come in amore! Ne avremo la riprova nella prossima stagione di Tempesta d’amore, che vedrà l’affascinante albergatore combattere per il cuore di Alexandra, arrivando a scontrarsi con un vero e proprio criminale, pronto a tutto pur di distruggere lui e la sua amata.

Ebbene, non solo Saalfeld e la Schwarzbach sopravvivranno a questo incubo, ma ne usciranno anche rafforzati, tanto da decidere di sposarsi. Neanche la prospettiva di un futuro al fianco della donna che ama potrà però ammorbidire l’imprenditore sugli affari…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph ha un incidente

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore si riaccenderà infatti la faida tra Christoph e la sua nemesi: Markus (Timo Ben Schöfer). Una guerra che coinvolgerà anche Katja (Isabell Stern), il nuovo grande amore di Schwarzbach.

Ebbene, proprio il timore che l’albergatore possa impedire l’approvazione di un progetto da cui dipende la salvezza dell’azienda agricola della madre spingerà Maxi Neubach (Katharina Scheuba) – la figlia di Katja – a somministrare a Christoph un potente sonnifero nella speranza che quest’ultimo non si presenti alla votazione decisiva. Un gesto che avrà conseguenze terribili…

Ignaro di essere stato drogato, Saalfeld deciderà infatti di saltare la seduta in consiglio d’amministrazione e andare invece a correre nel bosco. E così, quando il farmaco farà effetto, l’uomo avrà un collasso e cadrà a terra colpendo violentemente la testa, restando privo di sensi per ore da solo nel bosco…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate tedesche: Christoph soffre di amnesia

Inutile dire che la scomparsa di Christoph verrà presto notata al Fürstenhof e farà cadere Alexandra nel panico. Mentre quest’ultima si interrogherà su cosa sia accaduto al suo promesso sposo, ci sarà qualcun altro che inizierà a temere quello che è successo…

Stiamo ovviamente parlando di Maxi! Dopo aver scoperto che l’albergatore era andato nel bosco invece che restare in hotel, la ragazza inizierà infatti a sospettare quanto accaduto e si metterà alla ricerca dell’uomo.

Ebbene, grazie all’intervento della giovane Neubach, Saalfeld verrà trovato e soccorso prima che sia troppo tardi, tanto che sarà presto dimesso dall’ospedale. Purtroppo, però, il peggio deve ancora arrivare! Quando Alexandra si precipiterà dal suo amato in clinica, infatti, la attenderà una terribile scoperta: Christoph non la riconosce più!

Cosa sarà successo? E, soprattutto, si tratterà di un danno permanente? Per scoprirlo, non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore in onda in Germania a settembre! Seguici su Instagram.

(Puntate 4276-9 in onda in Germania dal 10 al 13 settembre 2024)