Tempesta d’amore: Katja costretta a scegliere tra Markus e sua figlia! | Anticipazioni tedesche

Una scelta terribile attende Katja Saalfeld (Isabell Stern) nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore! Proprio quando la vita era tornata a sorriderle grazie all’amore con Markus (Timo Ben Schöfer) e alla vicinanza della figlia Maxi (Katharina Scheuba), la donna si troverà infatti a dover scegliere proprio tra le due persone più importanti della sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe che andranno in onda in Germania a settembre!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Katja felice con Maxi e Markus

Tra i nuovi personaggi portati in scena dalla ventesima stagione di Tempesta d’amore, Katja Saalfeld occupa senza dubbio un ruolo di rilievo. Cugina di Charlotte (Mona Seefried) e legatissima a Werner (Dirk Galuba), la donna arriverà al Fürstenhof dopo il suo doloroso divorzio, trovandovi l’affetto della propria famiglia, un nuovo lavoro… e persino l’amore!

All’hotel a cinque stelle Katja conoscerà infatti Markus, con cui scatterà un vero e proprio colpo di fulmine. A causa dell’odio che scorre tra Schwarzbach ed i Saalfeld, però, a lungo andare la relazione naufragherà, lasciando Katja e Markus col cuore spezzato. Come se non bastasse, proprio allora la donna affronterà una gravissima crisi economica che – complice l’ostilità di Christoph (Dieter Bach) – la ridurrà quasi sul lastrico…

La Saalfeld, però, non sarà sola! Sia sua figlia Maxi – da cui verrà raggiunta al Fürstenhof – sia Markus le saranno di grande sostegno, opponendosi a Christoph e salvando la loro amata. Al settimo cielo per la gioia, Katja deciderà così di concedere una seconda chance a Markus, riprendendo la loro relazione. L’idillio, però, non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph accusa Markus

Mentre Katja si godrà finalmente die momenti di felicità al fianco dell’uomo che ama, sua figlia Maxi sarà tormentata dai sensi di colpa: pur di impedire che Christoph blocchi un progetto fondamentale per la madre, la ragazza drogherà infatti l’albergatore con un potente sonnifero. Peccato solo che a causa del farmaco quest’ultimo avrà un incidente con gravi ripercussioni…

Sconvolta, inizialmente Maxi nasconderà a tutti il proprio coinvolgimento nell’incidente di Saalfeld, nella speranza che l’accaduto venga presto dimenticato. Purtroppo, però, le cose non andranno così! Quando Christoph scoprirà che nel suo sangue sono state trovate tracce di droghe, infatti, intuirà immediatamente che qualcuno ha provato a danneggiarlo e non avrà dubbi su chi sia il responsabile: Markus!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Katja deve scegliere tra Markus e Maxi

Alla luce dei loro trascorsi, le accuse di Saalfeld risulteranno decisamente credibili, tanto che nessuno sembrerà credere all’innocenza di Schwarzbach… Katja inclusa! E così, rendendosi conto che il proprio errore sta distruggendo l’amore della madre, Maxi deciderà di confessare tutto a quest’ultima…

Inutile dire che Katja resterà sconvolta nell’apprendere di quale gesto si sia macchiata la figlia. La parte più dura, però, arriverà dopo! Superato lo shock, la Saalfeld sarà infatti costretta a prendere la decisione più difficile della sua vita: scagionare l’uomo che ama dalle ingiuste accuse nei suoi confronti oppure proteggere il futuro della sua unica figlia? Seguici su Instagram.

(Puntate 4279-82 in onda in Germania dal 13 al 18 settembre 2024)