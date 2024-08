Tempesta d’amore: Helene scopre che André vuole trasferirsi in Sudafrica! | Anticipazioni italiane

Una scoperta shock sta per segnare per sempre la relazione di André Konopka (Joachim Lätsch) e Helene Richter (Sabine Werner)! Proprio quando pensava di aver trovato il compagno perfetto, infatti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si renderà conto che il suo amato le ha nascosto i suoi veri progetti di vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André sogna il Sudafrica

Cuoco di talento, ma anche estremamente ambizioso, André non è un uomo che si accontenta facilmente. Non c’è dunque da stupirsi se lo chef – nonostante abbia al Fürstenhof un incarico prestigioso e la donna che ama – stia da tempo sognando di trasferirsi in Sudafrica, dove lo attende un lavoro da sogno vicino al suo unico figlio, Simon (René Oltmanns).

E Helene? Temendo la reazione della sua amata, André non ha ancora avuto il coraggio di parlare apertamente dei propri progetti con quest’ultima, limitandosi a fare accenni vaghi al proprio bisogno di nuovi stimoli. Un discorso che la Richter fraintenderà completamente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene scopre i piani di André

Convinta che il compagno voglia uscire dalla monotonia della loro vita quotidiana, la donna penserà infatti insieme a Vanessa (Jeannine Gaspár) ad un’idea a dir poco bizzarra: mettere in piedi una casa multigenerazionale, dove Helene, André, Max (Stefan Hartmann), Carolin (Katrin Anne Heß), Vanessa ed il futuro figlio di quest’ultima convivrebbero in armonia!

E così, quando lo chef sarà finalmente pronto a parlare ad Helene dei suoi piani di trasferimento in Sudafrica, si troverà invece di fronte alla scioccante proposta di un appartamento in condivisione con altri tre estranei… oltre ad un neonato!

Sconvolto, Konopka rifiuterà con decisione la proposta, deludendo Helene. E sarà proprio nella confusione del momento che la donna troverà casualmente il contratto di lavoro del fidanzato in Sudafrica, scoprendo così i piani segreti dello chef! Come reagirà di fronte a questa rivelazione sconcertante?