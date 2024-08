The Family: Ilyas è morto? | Anticipazioni

Occhi puntati nelle prossime puntate di The Family sulla vendetta messa in atto da Ilyas Koruzade (Musa Uzunlar) per vendicare la morte del figlio Serhat (Anil Ilter). Tra uno spargimento di sangue e l’altro, il cattivo della dizi turca sembrerà perdere la vita in uno scontro a fuoco ben organizzato dai fratelli Aslan (Kivanc Tatlitug) e Cihan Soykan (Nejat İşler), ma le cose andranno veramente così?

The Family, news: il ricatto a Hülya e la morte di Aysel

Non appena Aslan gli confesserà che è stato proprio lui ad uccidere Serhat, Ilyas penserà soltanto ad un modo per vendicare la morte del suo unico erede. Per tale motivo, porrà la matriarca Hülya Soykan (Nur Sürer) di fronte ad un bivio: chi deve uccidere tra Aslan e Cihan? Suo figlio naturale o suo figlio adottivo? Un vero e proprio mistero, del quale non saranno al corrente nemmeno i diretti interessati, che accompagnerà i telespettatori per diverse puntate, con la donna totalmente incerta sulla decisione da prendere.

Da un lato non verrà dato modo di capire chi sia il figlio adottato tra Aslan e Cihan; dall’altro Ilyas perderà la pazienza quando Hülya si rifiuterà di dargli una risposta. Proprio per questo, nel giorno in cui tutta la famiglia Soykan è solita recarsi alla tomba del patriarca Yusuf per fargli visita, Koruzade piazzerà una bomba in una delle macchine dei nemici. A causa dell’esplosione della stessa perderà la vita Aysel (Ecem Simge Yurdatapan), in attesa di un bambino da Cihan.

The Family, news: il ricatto a Hülya e la morte di Aysel

Partendo da questi presupposti, bisognerà quindi fare attenzione a quello che succederà in seguito: dato che Ilyas continuerà ad intimidirla, facendo ad esempio buttare nella piscina della sua tenuta il corpo senza vita di un uomo che stava collaborando con Aslan, Hülya si sentirà sempre più pressata e alla fine darà al mafioso il nome del figlio da sacrificare.

Tutto ciò farà però parte di una vera e propria messinscena: possiamo infatti anticiparvi che sarà stato proprio Aslan, una volta scoperto il ricatto del Koruzade Senior, a dire alla madre di fare a Ilyas il suo nome. Agendo in tale maniera, Ilyas cadrà dunque in una vera e propria trappola.

The Family, spoiler: Ilyas è morto?

Eh sì: avvalendosi dell’aiuto dello zio İbrahim (Levent Ülgen), Aslan lascerà che Ilyas metta nella sua macchina un localizzatore. Agendo in tale maniera, Aslan verrà quindi agganciato in un posto non sicuro, dove gli uomini del Koruzade lo porteranno via con loro per trasferirlo in un vecchio magazzino abbandonato. Lì, il nostro protagonista si troverà faccia a faccia con Ilyas, che gli punterà addosso una pistola con l’intenzione di assassinarlo per fare finalmente giustizia per la morte di Serhat.

Tuttavia, prima di fare esplodere un primo colpo, Ilyas cadrà vittima di un’imboscata organizzata da Aslan, nella quale Cihan – presente tra gli uomini del Soykan – riuscirà a ferirlo in pieno petto. Portato in ospedale, Ilyas sembrerà quindi morire poco dopo per la ferita riportato, o almeno questo è quello che farà credere Kiymet (Rüçhan Çalışkur), la madre dell’uomo, mentre giurerà vendetta a Hülya. Ma le cose saranno andate davvero così? Seguici su Instagram.