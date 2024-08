The Family: Cihan scopre di non essere un vero Soykan! | Anticipazioni

Una verità sconvolgente rischierà di mandare in frantumi la serenità appena ritrovata tra Aslan (Kivanc Tatlitug) e suo fratello Cihan Soykan (Nejat İşler) nelle puntate finali della prima stagione di The Family. E tutto ciò avrà a che vedere con il misterioso figlio “adottato” circa quarant’anni prima da Hülya Soykan (Nur Sürer) e dal defunto marito Yusuf.

The Family, news: il ricatto di Ilyas

La faccenda comincerà nel momento in cui Hülya si rifiuterà di dire a İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), desideroso di vendicarsi per l’assassinio del figlio Serhat (Anil Ilter), il nome di chi intende sacrificare tra Aslan e Cihan. Un ricatto vero e proprio che darà il via anche ad un vero e proprio mistero: emergerà infatti che uno tra i fratelli Soykan non è figlio naturale di Hülya e Yusuf, poiché strappato appena nato dalle mani dai suoi genitori, uccisi entrambi dal Soykan Senior.

Dato che considererà entrambi come suoi legittimi eredi, anche se uno dei due non l’ha messo al mondo lei, Hülya rifiuterà a più riprese di dare il nome a Ilyas, che a quel punto organizzerà un attentato contro la famiglia Soykan, a causa del quale perderà la vita Aysel (Ecem Simge Yurdatapan), la fidanzata di Cihan in dolce attesa.

Ciò darà dunque il via ad una guerra tra i Soykan e Koruzade e, a un certo punto, Aslan e Cihan sembreranno riuscire ad uccidere Ilyas…

The Family, trame: i “deliri” di Seher

Certi che Ilyas non rappresenti più un pericolo, nonostante le successive minacce di Kıymet (Rüçhan Çalışkur), la madre dell’uomo, tutti i membri del clan Soykan cercheranno di andare avanti con le proprie vite, ma nel corso di una cena “nonna” Seher (Emel Göksu) si rivolgerà ad Aslan, convinta di essere di fronte al defunto figlio Yusuf, e l’accuserà di avere messo a repentaglio la vita della sua famiglia accogliendo a casa un bambino non suo.

Un discorso strano che insospettirà Devin Akın (Serenay Sarıkaya) e anche lo stesso Aslan, il quale tenterà invano di farsi raccontare la verità da Hülya. Stanco dei silenzi della madre e forte del sospetto che quel bimbo adottivo possa essere Cihan, Aslan farà dunque in gran segreto una comparazione genetica tra la madre e il fratello e risolverà l’enigma. Insomma, scoprirà che è proprio Cihan il “falso” Soykan!

The Family, spoiler: Cihan scopre di non essere un vero Soykan

Di tale prova, Aslan renderà partecipe anche Cihan, che però di fronte a lui preferirà strappare i risultati del DNA sottolineando che, nonostante tutto, sono cresciuti come fratelli e continueranno ad esserlo. Tuttavia, appena resterà da solo, alla fine Cihan leggerà davvero il test e scoprirà tutta la verità, capendo per quale motivo si è sempre sentito una sorta di estraneo in quella che lui ha considerato la sua famiglia.

Un rovescio della medaglia che genererà diverse e rischiose dinamiche, a partire da un colpo di scena che metterà nuovamente in pericolo Aslan e i suoi cari…