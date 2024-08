The Family: Yağmur e Ekrem decidono di sposarsi ma… | Anticipazioni

Aria di nozze nelle puntate finali della prima stagione di The Family. In seguito alla presunta morte di İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), Yağmur Akın (Yüsra Geyik) e Ekrem (Umutcan Ütebay) decideranno infatti di sposarsi in fretta e furia. Tuttavia non mancheranno alcuni intoppi…

The Family, anticipazioni: Ekrem chiede a Yağmur di sposarlo

La storyline partirà proprio nel bel mezzo della faida che Ilyas avvierà contro la famiglia Soykan per vendicare l’assassinio del figlio Serhat (Anil Ilter). Nel momento in cui Hülya (Nur Sürer) non se la sentirà di scegliere chi sacrificare tra Aslan (Kivanc Tatlitug) e Cihan (Nejat İşler), ricordandole che uno dei due è soltanto un “figlio adottivo”, Ilyas si arrabbierà ancora di più e metterà una bomba in una delle macchine dei Soykan.

L’ordigno esplosivo verrà dunque azionato nel momento in cui Hülya e tutti i suoi familiari saranno nei pressi della tomba del patriarca Yussuf. Ad avere la peggio sarà Aysel (Ecem Simge Yurdatapan), in attesa di un primo figlio da Cihan, che morirà dopo qualche ora in ospedale. Una situazione tesa che metterà in difficoltà Yağmur, cosciente del fatto che la guerra è iniziata perché Aslan ha dato ordine di assassinare Serhat proprio per difendere lei. Dopo aver tentato di togliersi la vita, la ragazza si riavvicinerà quindi gradualmente a Ekrem, che, innamoratissimo di lei, le chiederà di sposarlo!

The Family, spoiler: Yağmur accetta di sposare Ekrem

In tal senso, c’è da dire che Yağmur non darà subito una risposta affermativa a Ekrem. La situazione cambierà però radicalmente quando tutto lascerà pensare che Ilyas sia rimasto ucciso nel corso di una trappola organizzata da Cihan e Aslan, con la complicità di Hülya, per vendicare l’assassinio di Aysel e del bambino che aveva in grembo. Certa che la faida sia finita con la morte di Ilyas, Yağmur tirerà un sospiro di sollievo e accetterà la proposta nuziale di Ekrem, visto che apparentemente non ci saranno più pericoli.

Una notizia, quella del matrimonio, che verrà accolta con entusiasmo sia da Aslan e sia da Devin (Serenay Sarıkaya), anche quando i fidanzatini comunicheranno loro che intendono sposarsi la domenica successiva.

The Family, trame: Devin intercede per Yağmur ma…

Proprio per questo, per fare una sorpresa alla sorella, Devin cercherà di intercedere in favore di Yağmur ed andrà a far visita al padre Ergun (Ozan Gözel) per chiedergli di partecipare al matrimonio. Anche in questo caso, l’uomo non sarà per niente conciliante: appena apprenderà che Devin è incinta di Aslan, si dirà infatti disposto a suggerirgli il nome di un medico che può aiutarla ad abortire!

Stizzita, Devin preferirà abbandonare la conversazione con Ergun, ma al tempo stesso non riuscirà a dire a Yağmur che l’uomo ha rifiutato di partecipare al matrimonio e le lascerà credere che si presenterà domenica per “benedire” la sua unione con Ekrem.

Ma come andrà a finire? Occhio perché la faida con Ilyas sarà tutt’altro che conclusa, ciò per un motivo ben preciso… Seguici su Instagram.