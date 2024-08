The Family: Yağmur vuole farla finita! Qualcuno la salverà? | Anticipazioni

La scia di sangue che si innescherà all’interno della famiglia Soykan metterà a dura prova la giovane Yağmur Akın (Yüsra Geyik) nel corso delle prossime puntate di The Family. Per questo, ad un certo punto della narrazione, la sorella minore di Devin Akın (Serenay Sarıkaya) cercherà di farla finita…

The Family, news: le morti di Serhat e Atilla

Tutto si delineerà quando Aslan Soykan (Kivanc Tatlitug) darà il permesso ad Ekrem (Umutcan Ütebay) di uccidere Serhat Koruzade (Anil Ilter), “colpevole” di aver picchiato e ridotto in malo modo Yagmur per evitare che testimoniasse contro di lui per l’omicidio di una collega prostituta commesso sei mesi prima. Cosi facendo, Aslan si inimicherà Ilyas (Musa Uzunlar), il padre di Serhat e suo socio da diverso tempo, che arriverà appunto in città in cerca del figlio.

Appena si renderà conto del fatto che Serhat è morto, Aslan penserà dunque di far ricadere la colpa dell’omicidio su Atilla Özyılmaz (Ushan Çakır), ma anche tale stratagemma non andrà a buon fine. Appena scoprirà che l’uomo ha dato diverse pasticche di droga alla sorella minore Ceylan (İpek Çiçek), Aslan non esiterà infatti ad assassinare Attila ed arriverà a confessare a Ilyas che è stato lui stesso a dare ordine di mettere fine alla vita di Serhat.

The Family, trame: i sensi di colpa di Yagmur

In tutto questo, Yagmur non potrà fare a meno di pensare di essere la causa dello scoppio della faida tra Aslan e Ilyas. Ripercorrendo tutta la storia, Yagmur avrà infatti la certezza che Aslan non avrebbe mai cominciato una guerra con lo storico socio in affari Ilyas, se lei non avesse conosciuto Serhat nel suo passato da prostituta. E, di conseguenza, non sarebbe morto nemmeno Atilla, visto che è stato proprio lei a presentarlo a Ceylan.

Tutti ragionamenti che porteranno Yagmur a provare dei sensi di colpa e a scappare dalla tenuta dei Soykan, nonostante il divieto imposto da Aslan…

The Family, spoiler: Yagmur tenta di suicidarsi

Agendo in tale modo, Yagmur finirà per rifugiarsi nella vecchia casa della sorella Devin (Serenay Sarıkaya) e, dopo aver bevuto più del dovuto, si metterà in contatto telefonico col padre. L’uomo però si limiterà a dirle di non disturbarlo mai più e così Yagmur entrerà ancora di più in crisi, rompendo anche un grosso vetro della stanza con una bottiglia.

Dopo ciò, visibilmente disperata, Yagmur salirà sul cornicione del balcone dell’appartamento e tenterà di buttarsi giù. Per fortuna, a salvarla ci penserà Ekrem, che riuscirà a forzare la porta di ingresso e ad afferrarla per evitare la caduta. Tuttavia, nonostante il salvataggio, i problemi per la sorella di Devin saranno appena cominciati… Seguici su Instagram.