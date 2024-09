Beautiful: arriva Electra Forrester (e torna anche Ivy) | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, la schiera dei Forrester presenti sulla scena si allarga, ma non grazie al ritorno di personaggi storici o alla “crescita veloce” di esponenti della nuova generazione, bensì tramite l’arrivo di un familiare del tutto inedito, creato ex novo.

Si tratta di Electra Forrester, interpretata dall’attrice ventenne Laneya Grace. Nonno della ragazza è John Forrester, il fratello di Eric Forrester da sempre nominato ma comparso sulla scena solo nel 2014 (con il volto di Fred Willard, attore venuto a mancare nel 2023). Resta da vedere se capiremo anche il destino di John: apprenderemo che è morto oppure il personaggio continuerà a restare in vita, magari con un futuro recast all’occorrenza?

Intanto, tornando a Electra, farà la sua prima apparizione il 22 ottobre e allora verranno svelati altri dettagli su questo nuovo ramo della famiglia. La giovane, però, non sarà sola, in quanto negli stessi giorni tornerà a Beautiful anche Ivy Forrester, interpretata come sempre da Ashleigh Brewer. Già qualche mese fa la figlia australiana di John Forrester si era brevemente riaffacciata sulla scena americana: si trattò di un’ospitata di un paio di puntate, sufficienti ad Ivy per esprimere il suo mai spento interesse per Liam Spencer, che sorprese con un bacio.

Non è ancora chiaro se la designer di gioielli si tratterrà a Los Angeles o se anche questa sarà un’apparizione “guest” utile all’introduzione di Electra, della quale Ivy è la zia. Che Electra sia per caso figlia di Jessica Forrester, altra figlia di John che animò la prima generazione “teen” di Beautiful nei primi anni ’90? C’è da dire tuttavia che Jessica non venne mai menzionata durante la permanenza di Ivy sulla scena: fu come se lei e sua madre Maggie Forrester non fossero mai esistite. Si continuerà ad ignorarle?

All’epoca, Ivy venne detta essere figlia di John e di Claire Forrester (mai apparsa in scena): la coppia non è più sposata visto che, ad un certo punto, John aveva manifestato un certo interesse per Pam Douglas, cognata di suo fratello Eric.

Di dettagli eventualmente da chiarire, insomma, ce ne saranno parecchi: certo è che Electra arricchirà il fronte giovane del cast, riempendo il vuoto lasciato da Luna Nozawa, arrestata dopo aver rapito Steffy Forrester e ucciso il cameriere Hollis, nonché l’ex rockstar Tom che, salvo nuove rivelazioni, era suo padre.

La cugina di Finn, dunque, almeno per il momento non tornerà sulla scena, anche se è sempre possibile che venga ripescata dagli autori in un futuro vicino o lontano. Elettra si aggiungerà quindi agli altri due volti “teen”: R.J. Forrester e Will Spencer, potendo essere, potenzialmente, un interesse amoroso per entrambi.

R.J. infatti, pur essendo suo cugino, in realtà non condivide con lei un legame biologico, cosa che permise anni fa a Thomas Forrester e Ivy Forrester di avere un flirt (più che altro alcuni baci): sebbene cugini di secondo grado, infatti, non sono imparentati “di sangue” visto che Ridge non è figlio biologico di Eric.

All’epoca venne dichiarato che la frequentazione tra Thomas e Ivy era stata di natura sporadica e legata soltanto a qualche incontro durante l’infanzia, rendendo dunque il rapporto familiare abbastanza superficiale, abbassando il tono “particolare” del loro avvicinamento.

Nessuna notizia, invece, in merito a Matthew Atkinson e al suo Thomas Forrester: dopo un’assenza di qualche mese dettata da esigenze di trama, il figlio di Ridge e Taylor era tornato a Los Angeles fidanzato con Paris Buckingham e, dopo aver ufficializzato una promessa di matrimonio, lo stilista era ripartito con la nuova compagna e il figlio Douglas Forrester alla volta di Parigi dove, attualmente, ancora la nuova famigliola risiede.

Nel frattempo l’attore si è sposato ed è diventato papà per la prima volta: la produzione finora non si è mai pronunciata in merito ad una sua definitiva uscita di scena, ma al momento non sembrano esserci piani per riportare il personaggio di Thomas nella soap. Seguici su Instagram.