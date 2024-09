La Promessa: Catalina accetta di sposare Pelayo | Anticipazioni

Propositi nuziali in arrivo nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio da parte di Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), Catalina de Lujan (Carmen Asecas) ritornerà sui suoi passi ed accetterà di sposare il conte di Anil. Tuttavia, la ragazza sarà ancora all’oscuro di un importantissimo particolare…

La Promessa, news: Catalina rifiuta la proposta di matrimonio di Pelayo

Come già sapete, Pelayo intensificherà il suo corteggiamento nei riguardi di Catalina, della quale è realmente innamorato, nel momento in cui Cruz Ezquerdo (Eva Martin) gli ricorderà in malo modo che lo ha fatto arrivare a La Promessa proprio per sedurre la figliastra, convincerla a sposarlo e allontanarla nel più breve tempo possibile dalla tenuta.

A quel punto, dato che il traffico illegale di armi portato avanti col fidato Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) e mister Cavendish starà per concludersi, Pelayo forzerà la mano e, inginocchiandosi di fronte a lei, chiederà a Catalina di sposarlo nel bel mezzo di un numero di prestigio portato avanti da un mago (al quale starà assistendo tutta la famiglia).

Catalina scapperà però a gambe levate e il giorno successivo dirà a Pelayoche non se la sente di sposarlo, visto che l’ha più volte scavalcata, non prendendo in considerazione la sua autorità nei vari affari portati avanti nel negozio di marmellate (che Pelayo sta appunto utilizzando per coprire il traffico illegali di armi).

La Promessa, trame: Catalina ha dei ripensamenti su Pelayo

Tuttavia la situazione tra Catalina e Pelayo ritornerà sul giusto binario quando il conte dovrà fare a meno di Jeronimo, il quale verrà allontanato da La Promessa dopo aver rubato un orologio al capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano).

Pochi giorni dopo, Catalina si troverà inoltre a dare il suo personale conforto alla cugina Martina (Amparo Pinero), che le confesserà di essere da tempo innamorata di Curro (Xavi Lock), rimasto ferito insieme a Feliciano Arcos (Marcos Orengo) durante una battuta di caccia orchestrata da Cruz e Lorenzo con lo scopo di ucciderlo.

Dato l’evidente dolore che Martina starà provando al sol pensiero di poter perdere Curro, Catalina comprenderà che non deve più perdere tempo con Pelayo e, sorprendendolo, si inginocchierà di fronte a lui e gli chiederà se voglia ancora sposarla. Ovviamente, Gomez de la Serna risponderà in maniera affermativa alla richiesta della giovane e i due sanciranno l’unione con un romantico bacio.

La Promessa, spoiler: Pelayo e Catalina decidono di sposarsi

Dopo ciò, Catalina e Pelayo andranno da Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) e comunicheranno loro che intendono sposarsi appena Curro si sarà ripreso. Notizia che il marchese accoglierà nel migliore dei modi, così come Cruz, felice all’idea che sta per liberarsi finalmente della sgradita figliastra.

Un particolare non di poco conto, del quale Catalina sarà ancora completamente all'oscuro. Non resta quindi che aspettare i prossimi sviluppi per sapere se, alla fine, la Lujan scoprirà dell'accordo in essere tra la matrigna e il suo promesso sposo…