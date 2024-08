La Promessa: Pelayo allontana Jeronimo dalla tenuta, ecco perché | Anticipazioni

Un “furto” di troppo costerà caro al losco Jeronimo Gamboa (Andreas Munoz) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Ad un certo punto, anche se tenterà di difenderlo per non rischiare di mandare a monte il traffico di armi illegale, Pelayo Gomez de la Serna (Michel Terija) si troverà infatti costretto ad allontanarlo dalla tenuta…

La Promessa, news: Jeronimo e il furto dell’orologio

Tutto partirà quando Jeronimo ruberà un orologio costoso che appartiene a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). La colpa del furto ricadrà inizialmente su Maria Fernandez (Sara Molina), che verrà licenziata in tronco dalla spietata Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

Dato che crederà fermamente nell’innocenza della ragazza, il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) comincerà quindi ad indagare per scoprire la verità e, anche grazie all’aiuto di Salvador Romea (Mario Garcia), noterà delle contraddizioni nel racconto di Jeronimo sul giorno del furto.

Senza pensarci due volte, Abel si introdurrà quindi nella camera di Jeronimo e troverà l’orologio di Lorenzo; un particolare del quale informerà subito il maggiordomo Romulo Baeza (Joaquin Climent), che a quel punto si muoverà con Pelayo per gestire la questione in completa riservatezza. Col trascorrere dei giorni, non tutto andrà però per il verso giusto…

La Promessa, trame: Lorenzo “minaccia” Pelayo

Da un lato, visto che non le verrà fornito il nome del vero responsabile, Cruz si rifiuterà di riassumere Maria poiché convinta del fatto che la nuova arrivata Vera Gonzalez (Angela Echaniz) sia molto più in gamba di lei.

Dall’altro lato, una volta che gli verrà restituito l’orologio, Lorenzo sembrerà intenzionato a mantenere il silenzio sulla colpevolezza di Jeronimo. Particolare che farà infastidire parecchio Salvador, il quale arriverà a puntare un coltello alla gola di Jeronimo poiché riterrà ingiusto che continui a stare a La Promessa, a discapito della sua amata Maria.

Un pensiero, quello maturato da Salvador, che col trascorrere dei giorni verrà condiviso anche da Lorenzo. Non a caso, durante uno scambio di battute con Pelayo, sottolineerà che Jeronimo deve sparire dalla sua vista poiché, in caso contrario, non esiterà a denunciarlo alla guardia civile.

La Promessa, spoiler: Pelayo allontana Jeronimo dalla tenuta

Sta di fatto che, se intervenisse davvero, la guardia civile potrebbe scoprire anche il traffico di armi illegali avviato con Mister Cavendish; dunque Pelayo, data la minaccia ricevuta, dovrà scendere a compromessi con Lorenzo e accetterà di allontanare Jeronimo dalla tenuta, a patto che possa tornare ogni qualvolta dovesse servire il suo aiuto nel commercio di marmellate avviato con Catalina (Carmen Asecas) ed utilizzato per coprire il grosso crimine.

Dato che Lorenzo non opporrà resistenza a tale volontà, Pelayo procederà dunque con l’allontanamento di Jeronimo dalla tenuta. Ma come prenderà quest’ultimo tale affronto?

In tal senso, possiamo anticiparvi che, appena andrà via, Jeronimo darà l'impressione di essere sempre più infastidito dalla relazione nascente tra Pelayo e Catalina. Un astio che aumenterà quando i due si riappacificheranno, dopo la proposta nuziale andata male di Gomez de la Serna alla Lujan…