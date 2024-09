Tempesta d’amore: Eleni e Christoph alleati contro Alexandra e Markus! | Anticipazioni italiane

Un capovolgimento di fronti inaspettato sta per stravolgere gli equilibri delle famiglie Schwarzbach e Saalfeld! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il lutto per Vroni (Selina Weseloh) causerà infatti una profonda spaccatura tra Eleni (Dorothée Neff) ed il resto della famiglia. La ragazza potrà però contare su un alleato insperato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni respinge Christoph

Presentatisi al Fürstenhof come la famiglia perfetta, negli ultimi mesi gli Schwarzbach si sono divisi, complici tensioni interne e, soprattutto, la scoperta delle malefatte di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfer). Per Eleni, però, c’è stato un ulteriore trauma…

Come sappiamo, la ragazza ha infatti da poco scoperto di essere la figlia naturale di Christoph (Dieter Bach): una rivelazione che l’ha profondamente scossa, portandola a nascondere a tutti la verità ed evitare ogni contatto col padre naturale.

Benché addolorato, Saalfeld non ha potuto far altro che accettare la decisione della sua primogenita, sperando che la situazione possa un giorno cambiare. Un desiderio che sembrerà venire presto esaudito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra vuole rovinare Leander

Il momento della svolta sarà rappresentato dalla drammatica morte di Vroni: una tragedia che devasterà la famiglia Schwarzbach, andando inevitabilmente a modificarne equilibri e dinamiche interni. Come vi abbiamo anticipato, il dolore per la perdita della sorellina porterà infatti Eleni a cercare conforto proprio tra le braccia di Christoph. La reazione di Alexandra sarà invece molto diversa…

Consumata dalla sofferenza e dall’odio, la donna avrà infatti come unico obiettivo “fare giustizia”, andando a colpire colui che – a suo avviso – è responsabile della morte della sua figlioletta: Leander (Marcel Zuschlag). Determinata a rovinare il giovane Saalfeld, Alexandra non esiterà a fare causa alla clinica in cui quest’ultimo lavora, con l’intenzione poi di far revocare l’abilitazione del medico. Ed Eleni?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Christoph aiuta Eleni contro Alexandra

Inutile dire che la ragazza resterà sconvolta di fronte all’aggressività della madre e cercherà in tutti i modi di far ragionare quest’ultima. Purtroppo, però, otterrà l’effetto contrario a quello desiderato: non solo Alexandra non tornerà sui suoi passi, ma accuserà anche la figlia di tradire la memoria della sorella continuando la propria relazione con Leander! Come se non bastasse, Markus spalleggerà l’ex moglie, schierandosi apertamente con lei.

Disperata, Eleni non vedrà altra soluzione se non rivolgersi all’unica persona in grado di influenzare sua madre: Christoph! Benché a disagio, la ragazza chiederà dunque aiuto proprio a quel padre che aveva provato a tenere lontano da sé ad ogni costo. Un gesto di cui non si pentirà!

Già convinto che Alexandra stia prendendo una strada pericolosa, Christoph accetterà infatti di aiutare Eleni e proverà a riportare la fidanzata alla ragione. Avrà successo? Per ora vi anticipiamo che questo doloroso intreccio familiare porterà ad un avvicinamento tra Saalfeld e la figlia, rendendo il segreto sul loro legame sempre più difficile da nascondere…