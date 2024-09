Tempesta d’amore: Alexandra impazzisce per il dolore e scompare nel nulla! | Anticipazioni italiane

Per una madre non esiste dolore più grande che quello causato dalla perdita di un figlio. Non c’è dunque da stupirsi se – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – l’improvvisa morte della giovanissima Vroni (Selina Weseloh) devasterà Alexandra (Daniela Kiefer), dando via ad un nuovo dramma… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vroni muore

Si è aperta col botto la seconda parte della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, ripartita da pochi giorni in Italia dopo la pausa estiva. Le nuove puntate inedite della soap hanno infatti visto l’ingresso di un personaggio importantissimo destinato a segnare il resto della stagione nonostante la sua brevissima permanenza in scena.

Stiamo ovviamente parlando di Vroni Schwarzbach, l’ultimogenita di Alexandra e Markus (Timo Ben Schöfe). Arrivata al Fürstenhof per festeggiare con la famiglia il superamento dell’esame di maturità, la ragazzina è stata infatti vittima di un grave incidente in moto. Una sventura che la porterà purtroppo alla morte…

Nonostante l’intervento dei medici, la ragazza avrà infatti una gravissima emorragia interna causata da un suo movimento imprudente, finendo per perdere la vita. Una tragedia che sconvolgerà tutti… Alexandra in primis!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra fugge nel bosco

Dopo aver passato giorni al capezzale della figlioletta, Alexandra verrà devastata dalla notizia della sua “bambina”, cadendo prima in uno stato di disperazione totale e poi di catatonia. Una condizione da cui nessuno sembrerà riuscire a tirarla fuori…

Non potendo essere di alcun conforto ad Alexandra, Christoph (Dieter Bach) proverà dunque quanto meno a farla riposare e la lascerà sola dopo che la donna ha assunto una forte dose di calmanti. Peccato solo che – poco dopo – l’albergatore scoprirà che la sua amata è scomparsa nella nulla!

Inizierà così una corsa contro il tempo nella speranza di ritrovare Alexandra sana e salva. Mentre tutto il Fürstenhof si mobiliterà nella ricerca, scopriremo che la Schwarzbach – completamente fuori di sé per il dolore – sta vagando per i gelidi boschi invernali senza abiti adeguati, né cellulare.

Una nuova tragedia è dunque in arrivo? Ebbene, la risposta è “sì”… ma non nel senso che ci si potrebbe immaginare! Alexandra infatti sopravvivrà a questa disavventura, ma finirà per trasformarsi in una persona diversa, completamente consumata dal dolore e dall’odio…

Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore, perché ci attendono dei momenti davvero imperdibili…