Tempesta d’amore: André rinuncia al Sudafrica! Ecco perché… | Anticipazioni italiane

Dopo quasi vent’anni, il percorso di André Konopka (Joachim Lätsch) al Fürstenhof sta per chiudersi… oppure no? Proprio quando tutto era ormai pronto per l’addio del grande chef, infatti, un colpo di scena cambierà tutto! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André pronto a tutto pur di partire

Cuoco di grandissimo talento e altrettanto grande ambizione, André ha trovato nel Fürstenhof il trampolino di lancio perfetto per proiettarsi nel firmamento degli chef stellati. Ciononostante, dopo quasi due decenni, Konopka ha iniziato a covare un nuovo sogno nel cassetto: riavvicinarsi al suo unico figlio – Simon (René Oltmanns) – che vive da tempo in Sudafrica insieme alla moglie Maike (Marie-Ernestine Worch) e a figlioletto.

È stato così che lo chef ha deciso di lasciare tutto e partire per il continente africano, dove – oltre alla sua famiglia – lo attende una nuova entusiasmante sfida professionale. Prima, però, ha dovuto trovare un sostituto al suo livello per la cucina del Fürstenhof… con qualunque mezzo!

Determinato a partire il prima possibile, André non ha infatti esitato a manipolare il curriculum di una giovane cuoca di nome Greta Bergmann (Laura Osswald) pur di farla assumere il prima possibile. Un gesto che, come sappiamo, lo ha portato ad un punto di apparente non ritorno con suo fratello Werner (Dirk Galuba). E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André non vuole più partire

Addolorato per la reazione di Werner – che è arrivato addirittura a rinnegarlo come fratello – André farà di tutto pur di farsi perdonare… e la sua tenacia verrà ricompensata! Se all’inizio l’anziano albergatore sembrerà irremovibile, infatti, col tempo capirà di non poter lasciar partire il suo unico fratello senza una riconciliazione.

A quel punto nulla sembrerà più poter impedire la partenza di Konopka. Nulla, a parte Konopka stesso! Mentre fino ad ora era stato sopraffatto dall’ebbrezza di una nuova avventura di vita, quando si troverà con le valigie in mano lo chef si renderà infatti improvvisamente conto di quante persone care lascerebbe al Furstenhof.

E così – tra lo sconcerto generale – André comunicherà di non voler più partire, adducendo come motivazione che Greta non è in grado di sostituirlo degnamente. Una giustificazione che si rivelerà presto solo un pretesto… Lo chef rinuncerà dunque davvero al suo sogno del Sudafrica? Seguici su Instagram.