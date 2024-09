Tempesta d’amore: Werner ripudia André! E ora? | Anticipazioni italiane

Un doloroso dramma familiare sta per andare in scena al Fürstenhof. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i fratelli André Konopka (Joachim Lätsch) e Werner Saalfeld (Dirk Galuba) si ritroveranno infatti sull’orlo di una rottura definitiva… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre l’inganno di André e Greta

Entrati in scena come nemici giurati a causa di ferite con radici profonde, col passare degli anni André e Werner si sono riappacificati, riscoprendosi più uniti ed affiatati che mai. Proprio questo profondo legame ha permesso allo chef di cavarsela con qualche semplice ramanzina nonostante le sue numerose malefatte.

Non c’è dunque da stupirsi se la decisione del fratello di trasferirsi in Sudafrica abbia colpito duramente il vecchio Saalfeld, che si sta già distruggendo all’idea di non poter più vivere a stretto contatto col consanguineo. A sua insaputa, però, André sta ancora una volta facendo i propri interessi, incurante dei danni provocati alla famiglia…

Impaziente di partire per il Sudafrica, Konopka ha infatti manipolato il curriculum di una giovane cuoca di nome Greta Bergmann (Laura Osswald) per fare in modo che la ragazza venissa assunta come sua sostituta, dando così ad André la possibilità di lasciare subito Bichlheim. Peccato solo che Robert (Lorenzo Patané) scoprirà tutto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner chiude i rapporti con André

Sconvolto per il comportamento dello zio, Saalfeld gli farà una durissima lavata di capo: come ha potuto commettere una simile truffa, ben sapendo che avrebbe danneggiato l’hotel della sua famiglia?

Determinato a non farla passare liscia ad André, Robert penserà inizialmente di riferire subito tutto a Werner. Quando si renderà conto di quanto il padre stia soffrendo per l’imminente partenza del fratello, però, Robert non avrà il cuore di dargli un ulteriore dolore…

Tutto risolto? Purtroppo no! Werner scoprirà infatti da solo l’accaduto e la sua reazione supererà ogni immaginazione: profondamente ferito dal comportamento del fratello, l’anziano albergatore sarà infatti così indignato da decidere di chiudere i rapporti con lui! Una decisione che – combinata con l’imminente partenza di André – potrebbe segnare la fine definitiva del loro legame.

Riusciranno Werner ed André a chiarirsi prima che sia troppo tardi?