Tempesta d’amore: Greta conquista Robert e realizza il suo sogno! | Anticipazioni italiane

Possono determinazione e talento compensare la mancanza di esperienza? Sarà questa la domanda da cui – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – dipenderà la carriera di Greta Bergmann (Laura Osswald). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert scopre l’inganno di André e Greta

Quando André Konopka (Joachim Lätsch) ha annunciato la sua decisione di trasferirsi in Sudafrica, Werner (Dirk Galuba) è stato irremovibile: il fratello potrà partire solo dopo aver trovato un degno sostituto per guidare il rinomato ristorante dell’hotel a cinque stelle. Un’impresa che si è rivelata tutt’altro che semplice!

Dopo aver invano cercato un candidato all’altezza, lo chef ha dunque deciso di “velocizzare” il processo a modo suo: ha modificato il curriculum di una giovane cuoca di nome Greta Bergmann aggiungendovi esperienze lavorative in ristoranti di prima categoria. Un inganno che non resterà segreto a lungo…

Se Hildegard (Antje Hagen) che Helene (Sabine Werner) scopriranno velocemente quanto accaduto, la stessa Greta capirà suo malgrado di essere stata assunta grazie ad un “aiutino”, ma deciderà di non dire nulla per paura di perdere il lavoro. Purtroppo per lei, però, Robert (Lorenzo Patané) non ci metterà molto a smascherare la truffa. E, inutile dirlo, non la prenderà bene!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Greta riottiene il lavoro

Furioso, Robert farà una lavata di capo sia ad André sia a Greta: se il primo è il vero responsabile della manomissione del CV, infatti, la seconda non ha chiarito l’equivoco al momento della sua assunzione, rendendosi così complice di una truffa. La ragazza, però, non si arrenderà…

Determinata a non lasciarsi sfuggire questa incredibile chance, la Bergmann implorerà Robert di concederle una seconda chance e di metterla alla prova con una prova pratica in cucina: se non verrà ritenuta all’altezza, sarà poi lei stessa ad andarsene!

Ebbene, Robert resterà così colpito dalla determinazione della giovane cuoca, da acconsentire… e non se ne pentirà! Anche grazie all'aiuto di Hildegard, Greta metterà infatti a punto un menù entusiasmante che conquisterà Saalfeld. E a quel punto quest'ultimo consegnerà ufficialmente alla Bergmann le chiavi della sua prestigiosa cucina. La ragazza si rivelerà all'altezza?