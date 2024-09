Tempesta d’amore: Helene scopre le manipolazioni di André! | Anticipazioni italiane

Non c’è delusione peggiore di quella che viene dalle persone che amiamo. Lo sa bene Helene Richter (Sabine Werner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore scoprirà a quali mezzi l’uomo che ama è ricorso pur di spingerla a trasferirsi con lui in Sudafrica… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André manipola Helene

Dopo innumerevoli storie d’amore naufragate, André Konopka (Joachim Lätsch) sembrava aver finalmente trovato l’amore della sua vita in Helene Richter. Proprio allora, però, l’uomo ha ricevuto un’offerta irrinunciabile: gestire un ristorante di lusso nella tenuta di suo figlio Simon (René Oltmanns) in Sudafrica! E ora?

Temendo la reazione della fidanzata, lo chef ha inizialmente nascosto a quest’ultima le proprie intenzioni… con risultati tutt’altro che ottimali! La donna scoprirà infatti comunque la verità e – oltre che rimanere profondamente delusa dal comportamento del compagno – dirà chiaramente a quest’ultimo di non avere nessuna intenzione di lasciare Bichlheim ed i suoi figli per seguirlo dall’altra parte del mondo.

Discorso chiuso? Assolutamente no! O almeno, non per André! Più determinato che mai a realizzare il suo sogno insieme alla donna che ama, lo chef penserà infatti bene di manipolare Max (Stefan Hartmann), facendogli credere che Helene stia rinunciando alla propria felicità solo per amor suo. Anche questo piano, però, si rivelerà un fallimento…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene scopre le bugie di André

Colpito dalle parole di Konopka, Max proverà a convincere Helene che la sua presenza a Bichlheim non è necessaria, pensando così di far sentire la madre libera di seguire André in Sudafrica. L’unica cosa che invece otterrà sarà di ferire la donna, che si convincerà che il figlio voglia liberarsi di lui!

A pezzi, Helene rinuncerà così al progetto di una casa multigenerazionale insieme a Max, Vanessa (Jeannine Gaspár), Carolin (Katrin Anne Heß) e al futuro nascituro. Al contempo, però, ribadirà ad André di volere restare a Bichlheim.

Insomma, per André si tratterà di un fallimento su tutta la linea… e la situazione non farà che peggiorare! Basterà infatti a Helene un confronto con Max e Vanessa per rendersi conto che il fidanzato ha provato a manipolarla usando i suoi figli. E a quel punto la rabbia della donna esploderà…