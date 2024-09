Tempesta d’amore: Leander salva la vita a Vroni! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Dimenticate intrighi di potere e litigi in cucina: nei prossimi giorni Tempesta d’amore abbandonerà temporaneamente le sue abituali storyline per trasformarsi in un vero e proprio medical drama. Ed al centro della scena ci saranno inevitabilmente Vroni Schwarzbach (Selina Weseloh) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vroni ricoverata

Vi avevamo anticipato che una storyline drammatica ci attendeva subito dopo la pausa estiva di Tempesta d’amore. E ora il momento è arrivato! Protagonista di un incidente in moto, la giovanissima Vroni – ultimogenita di Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus (Timo Ben Schöfe) – verrà ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Operata d’urgenza per un’emorragia interna, la ragazza verrà dichiarata temporaneamente fuori pericolo, ma i medici spiegheranno chiaramente che per il calvario non è ancora finito: la giovane Schwarzbach dovrà venire sottoposta ad un ulteriore intervento per ridurre le numerose fratture causate dall’incidente. Purtroppo, però, quel momento rischierà di non arrivare mai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander opera Vroni

La notte prima dell’intervento, Vroni avrà infatti un improvviso collasso e si renderà necessaria un’operazione di emergenza. Peccato solo che l’unico chirurgo disponibile sia Leander! Inutile dire che Alexandra sarà tutt’altro che entusiasta all’idea che un semplice assistente abbia tra le mani la vita della sua bambina. Un timore che si rivelerà fortunatamente infondato…

Nonostante l’enorme pressione su di lui, Leander eseguirà infatti l’intervento alla perfezione, salvando la vita di Vroni e ricevendo gli elogi di tutti, Michael (Erich Altenkopf) in primis! Celebrato come eroe dagli Schwarzbach, il giovane Saalfeld penserà di poter essere finalmente accettato in famiglia come compagno di Eleni (Dorothée Neff).

Sarà davvero così? Per ora vi anticipiamo che questa storyline non si è ancora conclusa ed un terribile evento è infatti destinato a cambiare tutto… Occhi dunque puntati sulle prossime, imperdibili puntate di Tempesta d'amore!