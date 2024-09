Tempesta d’amore: Max salva l’amore di Vanessa e Carolin! | Anticipazioni italiane

L’amore per la stessa donna li ha portati a farsi una guerra spietata per mesi. Ora, però, quello stesso amore li vedrà mettere da parte i rispettivi egoismi e diventare inaspettatamente alleati. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) dimostrerà infatti un’incredibile forza d’animo e aiuterà la sua rivale a riconquistare Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa vuole riconquistare Carolin

Per mesi ha dovuto lottare con dei sentimenti contrastanti che la spingevano sia verso Carolin (Katrin Anne Heß) sia verso Max. Ora, però, Vanessa rischierà di ritrovarsi definitivamente da sola! Dopo aver confessato il tradimento con il suo ex, la Sonnbichler è stata infatti lasciata in tronco dalla fidanzata. E nulla sembrerà poter far cambiare idea a quest’ultima…

Disperata e pentita per il proprio gesto, Vanessa proverà in ogni modo a spiegare a Carolin di aver finalmente capito di amare solo lei e di essere disposta ad aspettarla tutto il tempo necessario. Tutto, però, sarà inutile…

Se Carolin – ormai stremata da mesi di tira e molla – non se la sentirà più di dare fiducia alla Sonnbichler, ci sarà però chi resterà invece colpito dalle parole della nipote di Alfons (Sepp Schauer)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max aiuta Vanessa a riconquistare Carolin

A sorpresa, stiamo parlando di Max! Benché non aspettasse altro che il momento in cui Vanessa e Carolin si fossero lasciate per poter provare a riconquistare la sua ex, infatti, il fitness trainer non potrà evitare di rimanere toccato dalla disperazione della Sonnbichler.

Capendo che il suo amore con Vanessa appartiene ormai al passato e che la ragazza ama ormai solo Carolin, Richter prenderà una decisione coraggiosa mostrando un inaspettato altruismo: aiuterà la sua ex a riconquistare la Lamprecht!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Max convince Carolin a perdonare Vanessa

Mettendo da parte la propria sofferenza, Max rivolgerà dunque a Carolin un appello accorato, invitandola a concedere a Vanessa una seconda chance. Benché colpita dalle parole dell’ex rivale, la Lamprecht non sembrerà ancora pronta a tornare insieme alla Sonnbichler. Max, però, non desisterà…

Quando Carolin rientrerà al Furstenhof dopo un breve viaggio, Richter tornerà infatti alla carica e inviterà la donna ad aprire gli occhi: l’unico ostacolo ad una vita felice per lei e Vanessa… è lei stessa! E questa volta la Lamprecht gli darà finalmente ascolto…

Sarà così che Carolin si presenterà da Vanessa, dicendosi pronta a perdonarla e riprendere la loro relazione da dove si era interrotta. Per questa amatissima coppia è dunque in arrivo un happy end? Lo scopriremo molto presto…