Tempesta d’amore: Noah perde sia Greta che Valentina! E ora? | Anticipazioni italiane

Una doppia doccia fredda attende Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Innamorato di due donne, il ragazzo finirà infatti per perderle entrambe… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina vede Noah baciare Greta

Un nuovo triangolo è in arrivo a Tempesta d’amore! E al centro ci sarà un personaggio rimasto fino ad ora nelle retrovie: Noah Schwarzbach! Da tempo innamoratosi di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), il ragazzo si è fino ad ora accontentato del ruolo di “amico”, ignaro del fatto che la sua amata sta sviluppando dei sentimenti nei suoi confronti.

Sarà proprio in questo contesto che nella vita di Noah tornerà improvvisamente Greta Bergmann (Laura Osswald), il suo grande amore di gioventù! Ebbene, complice la disperazione per il recente funerale della sorellina Vroni (Selina Weseloh) e la convinzione di non avere speranze con la giovane Saalfeld, Schwarzbach si lascerà andare ad un lungo bacio appassionato con la sua ex fiamma. Peccato solo che – a sua insaputa – Valentina vedrà tutto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah respinto da Valentina e Greta

Inutile dire che la giovane Saalfeld – che stava iniziando ad illudersi di aver finalmente trovato l’uomo giusto per lui – resterà sconvolta dalla scena a cui assisterà e fuggirà senza essere vista da nessuno. Una disperazione che non farà che aumentare quando scoprirà che Greta è il primo amore di Noah.

Convinta di non avere alcuna chance con quest’ultimo, Valentina deciderà dunque di prendere le distanze, chiudendo i rapporti col suo amato senza fornire alcuna reale spiegazione. E con Greta non andrà molto meglio…

Benché chiaramente ancora profondamente attratta dal suo ex, la cuoca chiarirà infatti immediatamente a quest’ultimo di non voler iniziare alcuna relazione con lui: per colpa sua ha già perso un lavoro in passato e non intende permettere che la storia si ripeta!

Noah si ritroverà dunque ancora una volta solo? Per ora vi anticipiamo che questo sarà solo l'inizio di un lungo e appassionante triangolo destinato a durare parecchi mesi…