Tempesta d’amore: Ulrike pronta a lasciare il marito per “Erik”! Ma poi… | Anticipazioni italiane

Un Erik (Sven Waasner) irresistibile sta per conquistare tutti! Lanciatosi in un’impresa a dir poco rischiosa nella speranza di conquistare il cuore di Ulrike Dremel (Genoveva Mayer), nelle prossime di Tempesta d’amore l’uomo vestirà i panni della star bollywoodiana Ajay Khan, ottenendo un successo inaspettato, sia con i “suoi fan” sia con la sua vittima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik si traveste da Ajay Khan

Da settimane ormai Erik sta usando ogni mezzo per conquistare Ulrike: un incarico assegnatogli dal marito di quest’ultima con la promessa di una ricca ricompensa. Purtroppo, però, il compito si è rivelato più difficile del previsto: benché affascinata da Vogt, la Dremel capirà di non aver proiettato su quest’ultimo i propri sentimenti per il suo amore di gioventù: un attore di nome Gustav Fink, diventato celebre a Bollywood con l’alias di Ajay Khan.

Sarà così che – spinto dalla disperazione – Erik non vedrà altra soluzione che impersonare l’eccentrico attore indiano! Grazie all’aiuto di Yvonne (Tanja Launäus) ed uno studio accurato del suo personaggio, Vogt si presenterà dunque al Fürstenhof nei panni di Ajay Khan, riuscendo a convincere tutti grazie ad un’interpretazione travolgente! Basterà per conquistare Ulrike?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ulrike vuole lasciare il marito

Inizierà così una storyline divertentissima che vedrà Erik ed Yvonne alle prese con prove sempre più assurde e continui rischi di venire smascherati. Fortunatamente per loro solo Gerry (Johannes Huth) riuscirà a capire che dietro all’eccentrico Ajay Khan si nasconde il suo migliore amico, promettendo però (seppur a malincuore) di mantenere il segreto.

E Ulrike? Già al settimo cielo per l’arrivo a Bichlheim del suo grande amore di gioventù, la donna trascorrerà ogni istante libero al fianco di quest’ultimo ed i suoi vecchi sentimenti riaffioreranno più forti che mai. E così, durante una romantica cena col suo amato, Ulrike pronuncerà le tanto attese parole: è pronta a lasciare il marito per “Gustav”!

Erik avrà dunque finalmente raggiunto il suo obiettivo? Per ora vi anticipiamo che non è ancora detta l’ultima parola… Seguici su Instagram.