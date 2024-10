Tempesta d’amore: tra Leander ed Eleni riesplode l’amore! | Anticipazioni italiane

Proprio quando per loro tutto sembrava ormai perduto, un avvicinamento inaspettato riaccenderà le speranze di un happy end tra Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff). Benché crudelmente divisi dalle bugie di Alexandra (Daniela Kiefer), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due protagonisti riusciranno infatti a ritrovarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander si riavvicinano

Fino a qualche settimana fu nulla sembrava poter separare Eleni e Leander. La tragica morte di Vroni (Selina Weseloh), però, ha cambiato tutto! Determinata a trovare un colpevole per la scomparsa della figlia, Alexandra ha infatti iniziato una vera e propria crociata contro il povero Saalfeld, arrivando a corrompere un’infermiera affinché rilasciasse delle accuse in grado di far condannare il medico.

Eleni si è così trovata a dover scegliere tra la propria famiglia e l’uomo che ama, decidendo di schierarsi al fianco di quest’ultimo. Un sacrificio che però Leander non ha potuto accettare! Convinto che la fidanzata fosse destinata ad una vita segnata dalla sofferenza al suo fianco, ha infatti deciso di lasciarla, sostenendo di non averla mai amata. Nemmeno questa crudele bugia potrà però spezzare il loro legame…

Benché inizialmente ferita dalle parole del suo ex, Eleni non potrà fare infatti a meno di sostenere quest’ultimo quando lo vedrà a pezzi per l’imminente processo. E sarà proprio grazie all’aiuto della sua ex che il medico recupererà finalmente i ricordi rendendosi conto di essere innocente!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander ed Eleni si dichiarano

Inutile dire che questa inaspettata sorpresa riavvicinerà i due protagonisti. Subito dopo, però, per loro arriverà l’ennesima doccia fredda a causa delle ulteriori dichiarazioni di Gesine (Eve Lamell), che – a loro insaputa – è stata messa sotto pressione da Markus (Timo Ben Schöfer). Nemmeno questo potrà però evitare il riavvicinamento dei due innamorati…

Basterà infatti una breve collaborazione per la Festa di Primavera del Fürstenhof per portare i due a baciarsi! Un bacio che Leander classificherà immediatamente come un errore, ma che tradirà i suoi sentimenti per la Schwarzbach…

Ormai convinta che il medico la ricambi, Eleni deciderà dunque di affrontarlo chiedendogli di essere sincero. E a quel punto lui non potrà fare a meno di ammettere di non avere mai smesso di amarla! I due protagonisti troveranno la forza per concedersi una nuova chance? Seguici su Instagram.