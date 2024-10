Tempesta d’amore: Greta e Noah in crisi per colpa di Valentina! | Anticipazioni italiane

Dopo un inizio “soft”, il triangolo con al centro Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse) sta per esplodere e le ostilità avranno ufficialmente inizio. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina scopre la relazione di Greta e Noah

Da qualche settimana un nuovo triangolo sentimentale ha iniziato a delinearsi, con al centro alcuni giovani esponenti delle due famiglie più potenti del Fürstenhof: i Saalfeld e gli Schwarzbach. Avvicinatosi progressivamente come amici, Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) e Noah Schwarzbach si sono infatti resi conto di essersi innamorati. Prima di potersi dichiarare, però, tra loro si è insinuata Greta Bergmann (Laura Oswald), la nuova cuoca del Fürstenhof!

Innamorato di Greta fin da ragazzino, Noah ha infatti da quel momento avuto occhi solo per la cuoca spezzando il cuore di Valentina. Convinta che la Bergmann non ricambi i sentimenti del giovane Schwarzbach, però, la Saalfeld ha continuato a sperare… almeno fino ad ora!

Nei prossimi giorni Valentina scoprirà infatti che Noah e Greta stanno conducendo da tempo una relazione clandestina. E a quel punto tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina causa una frattura tra Greta e Noah

Inutile dire che la giovane Saalfeld resterà sconvolta nell’avere conferma di ciò che temeva ormai da giorni. Una situazione che verrà resa ancora più complessa dal fatto che – a causa del suo tirocinio al Fürstenhof – sarà costretta a lavorare a stretto contatto proprio con Greta.

Il risultato? Rosa dal livore nei confronti della “rivale”, Valentina non riuscirà a comportarsi con quest’ultima in modo professionale, nonostante Greta sia di fatto il suo capo. E non è finita qui! Non appena resterà da sola con Noah, dirà chiaramente a quest’ultimo che quella tra lui è Greta non è una relazione sana, in quanto la cuoca non gli sta mostrando alcun rispetto volendo mantenere segreto il loro legame.

Ebbene, le parole della Saalfeld colpiranno dritto al cuore il giovane Schwarzbach, che inizierà a chiedersi se l'amica non abbia ragione: tra lui e Greta c'è davvero un futuro?