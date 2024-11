La Promessa anticipazioni: Cruz interroga Blanca sul suo rapporto con Manuel

La visita improvvisa di Blanca Palomar (Paula Jornet) a La Promessa agiterà più del dovuto la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Quest’ultima cercherà infatti di capire, con dei modi di fare piuttosto goffi, se la giornalista sia l’amante misteriosa del figlio Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Vediamo dunque insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela…

La Promessa, news: il suicidio di Jimena

Tutto partirà dal suicidio di Jimena de los Infantes (Paula Losada), che sceglierà di buttarsi già dalla balaustra della tenuta al termine di un drammatico confronto con tutti i Lujan e i genitori José Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba). Scosso dalla morte della moglie, in primis perché non aveva ben compreso la sua incapacità mentale, Manuel sceglierà di cacciare il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) dalla tenuta e non riuscirà ad interagire nemmeno più di tanto con Jana Exposito (Ana Garces).

Un allontanamento dovuto al fatto che, qualche giorno prima del folle gesto, Manuel aveva appunto confessato a Jimena di essere sempre stato innamorato di un’altra donna. Inizialmente i sospetti della Infantes si erano dunque concentrati proprio su Blanca, almeno finché, tra le cose del marito, non aveva trovato delle foto compromettenti di Jana. Partendo da ciò, il ritorno di Blanca farà sorgere dei dubbi in Cruz…

La Promessa, trame: Blanca torna alla tenuta

Eh sì: appena apprenderà della morte di Jimena dai giornali, Blanca non esiterà ad arrivare alla tenuta per offrire a Manuel tutta l’assistenza necessaria per cercare di superare il lutto. Dati i dubbi avanzati qualche giorno prima dall’ormai defunta Jimena, Cruz non considererà dunque del tutto casuale la visita improvvisa della Palomar nella tenuta e, nel bel mezzo di un dialogo con Alonso (Manuel Regueiro), avanzerà l’ipotesi che possa essere proprio lei la donna che ha fatto perdere la testa a Manuel.

Non a caso, al fine di evitare un nuovo scandalo (dato che gli Infantes avranno proibito loro di assistere ai funerali di Jimena), Cruz vorrà vederci chiaro in tutta la questione e si preparerà a parlare con Blanca per capire qualcosa in più.

La Promessa, spoiler: Cruz interroga Blanca sul suo rapporto con Manuel

Durante un dialogo apparentemente banale, Cruz bersaglierà quindi Blanca di domande e le chiederà lumi sulla sua amicizia con Manuel. Ovviamente, la Palomar capirà subito dove la Ezquerdo starà andando a parare e, con fermezza, ribadirà di vedere il giovane Lujan soltanto come un amico fraterno, verso il quale non ha mai provato il benché minimo interesse fisico.

Blanca rivelerà subito questa conversazione a Manuel, il quale capirà quanto Cruz si stia impegnando per scovare il nome della donna che, a suo dire, ha compromesso per sempre il matrimonio con Jimena. Fatto sta che, nonostante tutto, Blanca continuerà ad agire in favore di Manuel, facendo sì che si confronti con Jana e chiarisca tutte le divergenze sorte con lei a causa della triste fine di Jimena.

Anche stavolta Blanca farà da Cupido e porterà la pace tra Jana e Manuel oppure… succederà dell'altro?