La Promessa anticipazioni: Jana in preda ai sensi di colpa, ecco perché

La morte di Jimena de los Infantes (Paula Losada) farà da apripista ad un periodo di profonda crisi tra Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces). Non a caso quest’ultima, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, proverà dei profondi sensi di colpa per un motivo ben specifico…

La Promessa, news: Jimena si toglie la vita

Come abbiamo potuto raccontarvi in precedenza nei nostri post, Jimena si getterà giù dalla balaustra della tenuta nel momento in cui il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) farà presente al padre Josè Luis (Andres Blanco) che ha inscenato la sua gravidanza e il successivo aborto soltanto per tenere il marito Manuel legato a sé.

Sconvolta, la Infantes rivolgerà dunque un ultimo discorso, pieno di dissenso nei confronti del padre, della madre Mercedes (Laura Barba) e di tutti i Lujan… e poi si lascerà cadere giù!

Dopo alcune ore di agonia, Jimena esalerà dunque il suo ultimo respiro e farà piombare Manuel nella disperazione più totale. Il marchesino constaterà dunque di non avere mai compreso l’evidente follia mentale della consorte e scaricherà tutta la colpa su Abel, che caccerà dalla tenuta in malo modo. Un passaggio che sarà fondamentale per il proseguire della storyline…

La Promessa, trame: Jana scopre qualcosa su Jimena

Eh sì: poco prima di andare via, Abel vorrà dare il suo personale addio a Jana e, dopo averle chiesto perdono per tutte le menzogne che le ha raccontato, le consegnerà alcune foto scattate da Manuel durante la loro breve fuga in spiaggia di qualche mese prima. A quel punto, Bueno farà presente alla Exposito di avere trovato quegli scatti nella tasca di Jimena.

Jana comprenderà così che la Infantes, poco prima di morire, aveva scoperto la sua tresca con Manuel. Una considerazione amara che la porterà pian piano a sviluppare dei profondi sensi di colpa e ad allontanarsi da Manuel. Ma non solo…

La Promessa, spoiler: Jana in preda ai sensi di colpa

Oltre ad essere assalita da diversi incubi notturni, che attireranno la preoccupazione della compagna di stanza Vera Gonzalez (Angela Echaniz), Jana avrà modo di confrontarsi con la fotografa Blanca Palomar (Paula Jornet), ritornata a La Promessa per stare vicino all’amico Manuel dopo aver appreso la notizia della morte di Jimena.

Cosciente del fatto che Blanca appoggia la sua relazione segreta con Manuel, la Exposito non potrà fare a meno di sottolineare che si sente in colpa per ciò che è accaduto a Jimena, ma continuerà a nascondere al marchesino le fotografie ritrovate dalla consorte poco prima di farla finita.

Un segreto che però Jana riuscirà a palesare con la fidata Maria Fernandez (Sara Molina), la quale cercherà a suo modo di convincerla a lottare per riacquisire una certa serenità con Manuel. Tuttavia non è detto che la nostra protagonista riesca davvero a trovare la "pace" in tempi brevi…