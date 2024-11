Tempesta d’amore: Alexandra decide di lasciare il Fürstenhof insieme a Markus! E Christoph… | Anticipazioni italiane

Una decisione shock sta per sconvolgere gli equilibri di potere (e non solo) in quel del Fürstenhof! Dopo aver dominato la scena per quasi un anno, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore gli Schwarzbach decideranno infatti di lasciare per sempre l’hotel a cinque stelle… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph respinge Alexandra

Arrivata al Fürstenhof con l’idea di avere una rivincita su Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – l’uomo che le spezzò il cuore quasi trent’anni prima – Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) mai si sarebbe immaginata di innamorarsi nuovamente dell’albergatore. Un sentimento che è assolutamente reciproco!

Convinti di essere fatti l’uno per l’altra, Alexandra e Christoph sono dunque tornati insieme, affrontando l’ostilità della famiglia della donna, a partire dal marito di quest’ultima: Markus (Timo Ben Schöfer). Proprio quando nulla sembrava più poter separare i due innamorati, la Schwarzbach ha commesso un errore che le è costato caro…

Non riuscendo a perdonarle il tradimento con Markus, Christoph ha infatti troncato la loro relazione. Una decisione su cui non è tornato nemmeno quando la donna ha avviato le procedure del divorzio e si è detta pronta a rinunciare ad un patrimonio immenso pur di garantirgli il controllo del Fürstenhof. E così, quando nei prossimi giorni Christoph le ribadirà di non volerne più sapere di lei, Alexandra getterà la spugna…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra decide di partire

Col cuore a pezzi, la donna capirà di non poter più continuare a soffrire incontrando l’uomo che ama ogni giorno, prendendo una decisione drastica: lasciare per sempre il Fürstenhof e fare ritorno a Francoforte, dove lei e Markus avevano la loro vita prima di trasferirsi a Bichlheim.

Inutile dire che Markus sarà al settimo cielo per la decisione della moglie. Una gioia che aumenterà a dismisura quando lei non solo accetterà di trasferirsi insieme a lui ed al resto della famiglia, ma si dirà anche disposta a cedere a Werner (Dirk Galuba) tutte le loro azioni del Fürstenhof!

Sarà così che gli Schwarzbach si prepareranno a lasciare per sempre l'hotel a cinque stelle, dove per ormai quasi un anno hanno dominato la scena. L'amore di Christoph e Alexandra sarà dunque definitivamente naufragato? Per ora vi anticipiamo che sono in arrivo dei colpi di scena che cambieranno ancora una volta tutto…