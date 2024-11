Tempesta d’amore: Imani sconvolta dai sentimenti per Max! E decide di… | Anticipazioni italiane

L’amore può spaventare, specialmente se arriva in circostanze difficili. Sarà quello che accadrà ad Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), quando – nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore – si renderà conto di aver perso la testa per Max Richter (Stefan Hartmann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Imani bacia Max

Se il suo legame con Vanessa (Jeannine Gaspár) resisterà per sempre grazie alla nascita del piccolo Arthur, da ormai qualche settimana Max sembra aver finalmente dimenticato la Sonnbichler. Ed il merito è tutto di Imani!

Fin dal momento del suo arrivo al Fürstenhof, la bella imprenditrice africana ha infatti fatto breccia nel cuore del fitness trainer, che da allora vive nella speranza di poter conquistare la sua amata. Speranza che nei prossimi giorni sembrerà venire ripagata!

Al termine della sua prima lezione di bicicletta, Imani sarà infatti così felice per essere finalmente riuscita ad andare da sola su due ruote da lasciarsi andare ai propri sentimenti e baciare appassionatamente Max! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Imani respinge Max

Inutile dire che il fitness trainer sarà al settimo cielo per quell’evoluzione inaspettata del suo rapporto con la Kariki e aprirà a quest’ultima il proprio cuore, confessandole di essersi innamorato di lei fin dal loro primissimo incontro. Lo attende però una cocente delusione…

Sopraffatta da quei sentimenti inaspettati, Imani reagirà infatti prendendo le distanze da Max, sostenendo di vedere in lui solo un amico. Nonostante le sue fredde parole, però, la verità sarà un’altra!

Col passare del tempo, Imani si renderà infatti sempre più conto di quanto i suoi sentimenti per il fitness trainer siano reali. E a quel punto dovrà prendere la decisione più difficile della sua vita…