Tempesta d’amore: Julian capisce che Eleni ama ancora Leander! | Anticipazioni italiane

Sostituire un grande amore è un compito decisamente ingrato. Ne sa qualcosa Julian Specht (Tim Borys), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà in una posizione decisamente scomoda… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Julian diventano una coppia

Dopo mesi di sofferenza, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sembra aver finalmente voltato pagina, decisa a lasciarsi alle spalle l’amore infelice per Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) e tornare a vivere. È stato proprio allora che la vita ha portato la sua strada ad incrociarsi con quella di Julian Specht, un giovane uomo da poco assunto al Fürstenhof come chauffeur. E tra i due l’intesa è stata immediata…

Subito contagiata dalla simpatia e spontaneità di Julian, Eleni ha dunque iniziato a trascorrere sempre più tempo con quest’ultimo, stringendo con lui una bella amicizia. Amicizia che evolverà molto rapidamente! Nei prossimi giorni i due ragazzi si lasceranno infatti andare ad un bacio appassionato!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian geloso di Eleni e Leander

Se inizialmente Eleni sarà restia all’idea di iniziare una nuova storia, ben presto riuscirà a spazzare via i propri dubbi e cederà ai propri sentimenti per Julian. Al settimo cielo, quest’ultimo si convincerà di essere finalmente sulla buona strada per iniziare una relazione duratura con la donna dei suoi sogni. Ma sarà davvero così?

I dubbi sorgeranno quando Leander osserverà addolorato un momento di intimità tra Eleni e Julian. Ebbene, quando la ragazza se ne accorgerà, non solo prenderà immediatamente le distanze dal nuovo fidanzato, ma ammetterà di provare ancora qualcosa per il suo ex! Come reagirà Julian di fronte a questo inaspettato nuovo ostacolo? Seguici su Instagram.