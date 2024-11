Tempesta d’amore: Otto viene smascherato… e rischia la vita! | Anticipazioni italiane

Quando mentire diventa un’abitudine, si rischia di finire per abbassare la guardia. Sarà quello che accadrà ad Otto von Arnsberg (Maurice Lattke), un piccolo criminale da poco arrivato al Fürstenhof. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovanotto vedrà infatti tutte le sue bugie smascherate, ritrovandosi in una situazione molto pericolosa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Otto ricatta Greta e inganna Valentina

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore abbiamo appena fatto la conoscenza di Otto, un personaggio davvero particolare destinato a portare parecchio scompiglio in quel del Fürstenhof. Ex compagno di studi di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), Otto era solito tormentare quest’ultimo ai tempi del collegio. E così, pur di mettere fine alle sofferenze del suo amato, Greta Bergmann (Laura Oswald) incastrò il bullo per furto, facendolo espellere. Peccato solo che da quel momento il ragazzino vide tutta la sua vita andare in pezzi.

Rosa dai sensi di colpa, da allora Greta si sente in debito con Otto, tanto da concedere a quest’ultimo del denaro ogni volta che il ragazzo si trova in difficoltà. Nei prossimi giorni la cuoca si metterà dunque disperatamente alla ricerca di 5.000 euro da consegnare a von Arnsberg, che sosterrà di essere minacciato da dei pericolosi criminali. Peccato solo che – a insaputa della Bergmann – nel frattempo anche Valentina (Aylin Ravanyar) stia aiutando il giovanotto!

Dopo aver scoperto che Otto ha derubato Erik (Sven Waasner) per poi far ricadere la colpa su Greta stessa, la Saalfeld si lascerà infatti intenerire da una storia strappalacrime raccontatale dal ladruncolo, arrivando a vendere un suo prezioso orologio pur di aiutarlo! Le bugie, però, hanno le gambe corte…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Otto in pericolo

Basterà infatti una conversazione tra le due donne perché le menzogne di Otto vengano alla luce! Furiose, Greta e Valentina si renderanno conto che il giovanotto si è preso gioco di loro e si prepareranno a fargli una lavata di testa. Quello che le due però ignorano è che von Arnsberg non ha mentito su tutto…

Se la storia raccontata da Otto a Valentina sarà effettivamente totalmente inventata, quanto sostenuto dal ragazzo riguardo ai pericolosi criminali che gli danno la caccia si rivelerà purtroppo vera. Mentre Greta e la Saalfeld decideranno di chiudere i rapporti con lui, il giovanotto verrà infatti selvaggiamente picchiato dai suoi creditori, che lo abbandoneranno privo di sensi nel bosco ghiacciato.