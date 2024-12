Endless Love anticipazioni: Emir obbliga Nihan a sparare a Kemal!

Che cosa potrà fare ancora Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per ferire nel profondo l’ormai ex moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül)? Obbligarla a sparare al marito Kemal Soydere (Burak Özçivit). È questa la nuova trappola che preparerà il cattivone nel corso delle puntate finali di Endless Love…

Endless Love, news: Emir rapisce Zeynep e Deniz

La storyline partirà in seguito alle nozze, tanto desiderate, tra Nihan e Kemal. Dopo aver finto di essere fuggito dalla Turchia, Emir riuscirà a rapire Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), che avrà sposato da pochi giorni, e la piccola Deniz, ormai riconosciuta legalmente come la figlia di Kemal. Un piano spietato che Emir sceglierà di portare avanti quando, a causa di un incidente, Zeynep perderà il bambino che aspettava da lui.

Fatto sta che, in preda all’ansia per il destino infausto che potrebbe toccare in sorte alla sorella e soprattutto alla figlia, Kemal deciderà di non assecondare la richiesta di Emir di non coinvolgere la polizia e metterà in allerta Hakan (Erhan Alpay), che si impegnerà fin da subito per cercare di scovare il posto dove il perfido Kozcuoğlu ha portato Zeynep e Deniz. Una ricerca che risulterà abbastanza inutile, dato che il nascondiglio delle donne sarà vicinissimo alla casa di Kemal e Nihan.

Endless Love, trame: Zeynep sul punto di essere bruciata viva ma…

E così, mentre Nihan troverà il filo della telecamera con la quale Emir la sta spiando e seguirà la sue tracce, Kemal vivrà dei veri e propri attimi di terrore quando, attraverso una videochiamata, il nemico gli dirà di aver legato Zeynep al letto all’interno di una stanza piena zeppa di benzina che, entro pochi minuti, prenderà fuoco grazie a una candela che ha acceso.

Da un lato, grazie al pronto intervento di Hakan, Kemal riuscirà a trarre in salvo Zeynep prima che sia troppo tardi; dall’altro Nihan farà in tempo a vedere Emir fuggire dall’abitazione con Deniz, ma purtroppo non riuscirà a raggiungerlo e, distrutta, si rifugerà tra le braccia del neo marito nella speranza che le indagini della polizia possano condurli nel nuovo nascondiglio di Kozcuoğlu.

Endless Love, spoiler: Emir obbliga Nihan a sparare a Kemal!

Tuttavia, a dargli una pista, sarà lo stesso Emir che, attraverso un uomo corrotto di un’agenzia immobiliare, darà a Kemal e Nihan l’indirizzo di una palazzina sfitta che ha comprato di recente. Cosciente del pericolo che corre, Soydere deciderà di recarsi sul posto da solo, ma la Sezin sembrerà farà di testa sua ed andrà pure lei. Lì, la coppia verrà dunque messa alle strette da Emir e Baran, il nuovo scagnozzo del cattivone.

In pratica, quando Baran punterà una pistola contro Kemal, Emir darà a Nihan un ultimatum. Con la sua solita freddezza, dirà alla donna che, se vuole salvare la vita della piccola Deniz, deve sparare a Kemal. A questo comando, Nihan risponderà soltanto quando lo stesso Kemal la inviterà a premere il grilletto, sostenendo che è pronto a sacrificarsi per il bene della figlia.

E così, con le lacrime agli occhi, Nihan sparerà un colpo di pistola contro Kemal, che cadrà a terra presumibilmente esanime. Tutto però, ve lo diciamo sin da ora, farà parte di una vera e propria pantomima: negli istanti dello sparo, avrà indosso un giubbotto antiproiettili e inoltre avrà portato sul posto anche Hakan e gli uomini della polizia…