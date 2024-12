Endless Love anticipazioni: Zeynep perde il bambino che aspetta da Emir!

Niente da fare: per Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) non è ancora il tempo di diventare madre. Nel corso delle ultimissime puntate di Endless Love, la giovane sorella di Kemal (Burak Ozcivit) perderà infatti il bimbo che aspetta dal perfido Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Un fatto tragico che rappresenterà un vero e proprio spartiacque nelle vicende della dizi turca…

Endless Love, news: Emir sposa Zeynep

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, Emir contrarrà matrimonio con Zeynep a poche ore di distanza dal suo divorzio da Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Tuttavia, sarà abbastanza chiaro che l’uomo avrà deciso di impegnarsi soltanto perché la ragazza è attesa di un figlio da lui. Non a caso, durante un dialogo con i suoi scagnozzi, Kozcuoğlu lascerà intendere che si sbarazzerà di Zeynep una volta che avrà dato alla luce il bambino.

Per questo, Emir chiarirà fin da subito alla Soydere che il loro legame può considerarsi tutt’altro che romantico e continuerà ad impegnarsi nel tentativo di sabotare l’imminente unione tra Kemal e Nihan, che vorranno diventare marito e moglie il primo possibile. Intenzione che, col trascorrere degli eventi, creerà i presupposti per l’incidente che costerà caro al bambino di Zeynep…

Endless Love, trame: Emir sequestra Kemal il giorno delle nozze con Nihan

Grazie ad un abile e diabolico piano, Emir riuscirà infatti a rapire Kemal a poche ore di distanza dal suo matrimonio con Nihan. Dopo ciò, chiuderà Soydere all’interno di una camera iperbarica ed avrà come obiettivo quello di togliergli pian piano l’ossigeno al fine di farlo morire soffocato. Intenzioni omicide che però non andranno in porto proprio a causa dell’intervento di Zeynep, che riuscirà a scovare l’ospedale abbandonato nel quale Emir ha portato il fratello e si recherà immediatamente sul posto con Zehir (Ugur Aslan) per salvargli la vita.

Da un lato, fortunatamente, Kemal riuscirà a sopravvivere e si presenterà in tempo nella location marittima già scelta e sposerà, finalmente, la sua Nihan. Dall’altro Emir si arrabbierà tantissimo quando scoprirà che il nemico è riuscito a farla franca anche stavolta e il litigio successivo che si verrà a creare con Zeynep avrà delle conseguenze nefaste…

Endless Love, spoiler: Zeynep perde il bambino e…

Possiamo anticiparvi che, infuriato, Emir cercherà di raggiungere la spiaggia nella quale si staranno celebrando le nozze tra Nihan e Kemal, con Zeynep che farà di tutto per impedirgli di salire sull’automobile. Proprio per questo, la ragazza si precipiterà in strada piuttosto nervosa e finirà per essere investita.

Portata in ospedale dallo stesso Emir, Zeynep verrà quindi sottoposta ad un’operazione, ma purtroppo per il bambino che ha in grembo non ci sarà più nulla da fare.

Una perdita, quella del bimbo, che getterà Zeynep nello sconforto più totale. La stessa che farà crescere in Emir il risentimento che sente nei confronti di Kemal. Tant'è che annuncerà ai proprio scagnozzi che è giunta l'ora di dare il via al piano definitivo per eliminare Soydere. Controffensiva che partirà quando Emir, ormai ricercato dalla polizia per le molteplici trappole mortali riservate a Kemal, sembrerà darsi alla latitanza…