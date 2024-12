La Promessa anticipazioni: ecco perché Vera ha lasciato Lope

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, ambientate subito dopo il salto temporale di qualche mese, i telespettatori scopriranno che la relazione tra il cuoco Lope Ruiz (Enrique Fortun) e la domestica Vera Gonzalez (Angela Echaniz) è naufragata. Ad avere un ruolo fondamentale nella rottura sarà Santos Pellicer (Manu Imizcoz), il figlio del nuovo maggiordomo Ricardo (Carlos de Austria). Scopriamo insieme per quale motivo…

La Promessa, news: le molestie di Santos ai danni di Vera

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Santos avrà un atteggiamento molesto nei confronti di Vera fin dai suoi primi giorni di servizio. Nonostante gli avvertimenti del padre Ricardo, con il quale non avrà un buon rapporto, il giovane Pellicer tenterà addirittura di baciare la Gonzalez senza il suo consenso. Gesto che la ragazza non apprezzerà per niente, tant’è che eviterà l’avvicinamento di Santos dandogli un sonoro ceffone in pieno volto.

Da un lato il modo di fare di Santos verrà notato anche da Salvador Romea (Mario Garcia), che metterà subito sull’avviso Ricardo. Dall’altro anche Lope non potrà fare a meno di provare un’evidente gelosia per Vera, visto che si renderà conto dell’interesse esagerato che Pellicer ha nei suoi confronti. E così la situazione, già per sé complicata, non farà che peggiorare…

La Promessa, trame: Lope dà un pugno in faccia a Santos

Eh sì: tutto precipiterà nel momento in cui Santos farà presente a Vera che deve essere carina con lui se non vuole che sveli a tutti quanti che è la figlia minore dei duchi de Carril y de la Vera e non una semplice domestica. Inizialmente, la Gonzalez dirà a Pellicer che si sta confondendo, ma poi sarà costretta ad ammettere la sua vera identità e gli domanderà in che modo debba comportarsi per avere il suo silenzio.

Passati alcuni mesi da questo dialogo, che corrisponderà al tempo trascorso da Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xaci Lock) lontano da casa dopo essersi arruolati come volontari nella Guerra in Europa, i telespettatori ritroveranno quindi Vera fidanzata con Santos con Lope che ancora non sarà riuscito a dare un perché alla fine della sua storia con la bella domestica. Proprio per questo, una notte, Ruiz si lascerà provocare da Pellicer e gli darà un pugno in viso.

La Promessa, spoiler: ecco perché Vera sta con Santos

A frenare la rissa, prima che i due uomini continuino a picchiarsi, ci penserà Vera, che allontanerà Lope e poi farà una ramanzina a Santos. In particolar modo, la Gonzalez ricorderà a Pellicer che sta con lui soltanto perché la sta ricattando sulla sua vera identità e gli intimerà di lascare in pace Lope, l’uomo di cui è ancora profondamente innamorata.

Insomma, tra Santos e Vera non ci sarà stato alcun avvicinamento romantico, con l’uomo che starà approfittando del fatto di conoscere il segreto custodito dalla “duchessa” per tenerla legata a sé con la forza. Ma fino a quando potrà restare in piedi tale messinscena prima che Lope si renda conto dell’inganno? Seguici su Instagram.