La Promessa anticipazioni: Ibrahim Al Shami sarà Adriano, ecco con chi avrà a che fare

Un volto noto ai telespettatori italiani sta per fare il suo ingresso nelle prossime puntate de La Promessa. Nel corso dell’episodio 367, esordirà infatti nelle vicende della telenovela il giovane Adriano, interpretato da Ibrahim Al Shami. L’attore è stato Isaac Guerrero a Il Segreto. Vediamo dunque insieme come verrà introdotto nella storia…

La Promessa, trame: Catalina isolata da tutti quanti

Partiamo col dirvi che Adriano sarà strettamente collegato al personaggio di Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Amareggiata per la fine della sua storia d’amore con Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) e arrabbiatissima con la matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per aver affidato a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) la gestione del negozio di marmellate, la ragazza avrà preso la drastica decisione di non vivere più nella zona nobiliare de La Promessa.

Per tale ragione, Catalina avrà scelto di trasferirsi nell’hangar del fratello Manuel (Arturo Sancho), partito per la guerra insieme a Curro (Xavi Lock). Un isolamento che non piacerà ad Alonso (Manuel Regueiro), soprattutto quando apprenderà che Cruz ha chiesto a Lorenzo di muovere le sue conoscenze per favorire l’ingresso di Catalina in un manicomio. In ogni caso, la storyline vedrà anche l’intervento di Romulo Baeza (Joaquin Climent).

La Promessa, news: Romulo cerca una soluzione per Catalina

Eh sì: cosciente del piano messo in atto da Cruz, momentaneamente stoppato appena Alonso darà un avvertimento a Lorenzo, Romulo si porrà come obiettivo quello di fare uscire Catalina dal suo isolamento. Proprio per questo, chiederà a Tadeo (Mario Zorrilla) – un vecchio compagno di scacchi della ragazza – di trovare un escamotage per far sì che Catalina ritrovi la gioia di vivere.

A quel punto, Tadeo si ricorderà di Adriano, un giovane che sta avendo tante difficoltà a gestire dei terreni ereditati dal suo defunto padre. Tadeo penserà infatti che Catalina sia la persona adatta per aiutare Adriano nella gestione degli stessi e cercherà invano di convincerla a dargli dei consigli. Dati i ripetuti no, Tadeo arriverà quindi a “forzare la mano”…

La Promessa, spoiler: Adriano e Catalina; è subito scontro!

In che modo? Molto semplice: Tadeo si presenterà nell’hangar con Adriano, a sua volta poco interessato a fare la conoscenza di Catalina. Tra i due, i toni si surriscalderanno nel giro di pochi minuti e il litigio non tarderà ad arrivare. Anche in questo caso, Tadeo non si arrenderà però alla prima difficoltà. Svelerà infatti a Catalina che Adriano ignora che il defunto padre ha chiesto un prestito alle banche. E sottolineerà che perderebbe i terreni, qualora non dovesse riuscire a gestirli fino a farli nuovamente fruttare.

Preoccupata all’idea che Adriano possa perdere i terreni (e che le banche decidano di fare ciò che vogliono degli stessi), Catalina riterrà dunque giusto dare una chance al giovane. E l’occasione le si presenterà quando, pentito per averla trattata male, Adriano andrà da lei e si scuserà per l’atteggiamento avuto.

Così facendo, i due cominceranno dunque a conoscersi meglio, proprio come Tadeo auspicava. Una vicinanza, quella tra Adriano e Catalina, che diventerà fondamentale nel futuro della soap…