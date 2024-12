La Promessa anticipazioni: Manuel chiede a Cruz di non intromettersi mai più!

Come si comporterà Manuel de Lujan (Arturo Sancho) in seguito alla morte della moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada)? Occhio a quello che succederà nelle prossime puntate italiane de La Promessa perché, dopo un iniziale momento di crisi, il marchesino sarà disposto a tutto pur di vivere in spensieratezza i suoi sentimenti per Jana Exposito (Ana Garces). Per questo non esiterà a chiedere alla madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin) di farsi da parte…

La Promessa, news: la morte di Jimena scuote Jana e Manuel

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Jimena si butterà giù dalla balaustra de La Promessa al culmine di un litigio con i Lujan e i genitori Mercedes (Laura Barba) e Josè Luis (Andreas Blanco), durante il quale ammetterà tra le altre cose che ha messo in scena la sua gravidanza nel tentativo di tenere legato a sé Manuel, colpevole di non averle mai dimostrato un briciolo d’affetto.

Nonostante i tempestivi soccorsi del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), che poi verrà invitato da Manuel ad andare via dalla tenuta, Jimena morirà poche ore dopo dalla sua caduta. E, inevitabilmente, sia il marchesino e sia Jana verranno invasi dai sensi di colpa.

La Promessa, trame: Jana e Manuel distanti ma interviene Blanca

Da un lato Jana non potrà fare a meno di dispiacersi per l’infausta sorte di Jimena; dall’altro Manuel non riuscirà a capacitarsi di come non si sia mai reso conto dell’evidente squilibrio mentale della consorte e, visto che gli verrà impedito persino di partecipare ai funerali da José Luis e Mercedes, finirà inevitabilmente per allontanarsi dalla Exposito.

Ciò almeno finché non arriverà all’improvviso l’amica fotografa Blanca Palomar (Paula Jurnet), che spronerà sia lui e sia Jana a lottare per il loro amore, che è prezioso nonostante tutte le difficoltà. Jana e Manuel rifletteranno, rinnovando così a parole i sentimenti che provano l’uno per l’altra e siglando tutto con un romantico bacio.

La Promessa, spoiler: Manuel chiede a Cruz di non intromettersi mai più nella sua vita!

La consapevolezza che Jana è la donna della sua vita spingerà dunque Manuel ad essere chiaro con Cruz. Nel bel mezzo di un confronto, che si rivelerà piuttosto acceso, Manuel rimprovererà la madre per aver teso a Blanca una serie di domande a trabocchetto per capire se fosse lei la sua amante e, come se non bastasse, si sfilerà la fede dal dito per comunicarle che, da quell’istante in avanti, deve considerarlo l’unico padrone della sua vita, dato che non intende più farsi influenzare nelle sue scelte sentimentali future.

Un invito chiaro e preciso attraverso il quale Manuel intimerà a Cruz di non intromettersi per nessun motivo nella sua sfera privata e sentimentale. Ma Cruz gli darà davvero retta? Seguici su Instagram.