La Promessa anticipazioni: Maria resta nella tenuta per Salvador. Ecco chi parte al suo posto

In alcuni dei nostri recenti post dedicati alle anticipazioni delle puntate italiane de La Promessa vi abbiamo parlato di una vantaggiosa offerta lavorativa per Maria Fernandez (Sara Molina). Tuttavia, col trascorrere della narrazione, la ragazza deciderà di rifiutare il nuovo impiego e una collega andrà via dalla tenuta al posto suo. Scopriamo insieme di chi si tratta…

La Promessa, news: offerta lavorativa per Maria

In primis, è bene ricordare che Maria verrà esaminata dalla duchessa di Abrontes. Quest’ultima osserverà il suo modo di lavorare e le chiederà di trasferirsi nella sua residenza per assumere il ruolo di sua donzella personale. Dato che però non vorrà allontanarsi più di tanto dal suo amato Salvador Romea (Mario Garcia), Maria tenderà inizialmente a prendere sottogamba la proposta lavorativa che ha ricevuto.

Tuttavia sia Salvador e sia i suoi colleghi la sproneranno a fare almeno visita ai duchi di Abrontes, al fine di capire se può trovarsi bene con loro. Un consiglio che Maria deciderà di ascoltare. Non a caso, lascerà La Promessa per qualche giorno ed andrà a conoscere personalmente la duchessa. La trasferta le sarà utile per prendere la decisione di accettare l’incarico, cosa che di conseguenza la dovrebbe portare a trasferirsi lontana da Salvador, dall’amica Jana Exposito (Ana Garces) e da tutti i suoi adorati compagni.

La Promessa trame: Maria non è più partita, ecco perché

In realtà, i telespettatori dovranno fare attenzione a quello che succederà in seguito. Tutto partirà dal salto temporale di alcuni mesi che si verificherà tra la puntata 360 e 361 della telenovela. Da un lato i nobili saranno preoccupati per la mancanza di notizie di Manuel (Arturo Sancho) e Curro (Xavi Lock), partiti per la Grande guerra in Europa; dall’altro i domestici saranno turbati dalla scarcerazione improvvisa di Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il marito di Pia Adarre (Maria Castro).

Tra i dipendenti de La Promessa ci sarà ancora Maria, che – come si evincerà da un dialogo – non è mai partita per la tenuta degli Abrontes, in quanto ha preferito rinunciare all’incarico per amore di Salvador. Comunque sia, un altro personaggio della telenovela sarà partito al suo posto…

La Promessa, spoiler: ecco chi è partita al posto di Maria

A sostituirla come donzella personale della duchessa di Abrontes sarà stata Teresa Villamil (Andrea Del Rio), in cerca di una svolta nella sua vita dopo la prematura perdita del fidanzato Feliciano Arcos (Marcos Orengo). Uno “scambio di persona” che verrà reso noto nel momento in cui Maria riceverà una lettera proprio da parte di Teresa. Nella stessa, la Villamil la metterà al corrente del fatto che sta per partire in crociera con la sua signora per andare a New York.

Teresa starà quindi riuscendo pian piano a risollevarsi dal lutto subìto, con Maria sempre più felice della scelta di rimanere a La Promessa per consentire alla collega di cambiare vita. In ogni caso, vi diciamo sin da ora che l'uscita di scena di Teresa non è da considerarsi definitiva: molto presto, la ragazza tornerà ad affacciarsi nelle storie della telenovela e porterà con sé un alone di mistero…