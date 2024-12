La Promessa anticipazioni: Pia ferisce Salvador, ecco perché

La scarcerazione improvvisa di Gregorio Castillo (Bruno Lastra) farà entrare la moglie Pia Adarre (Maria Castro) nel panico. Non a caso, nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la donna finirà per ferire per errore il povero Salvador Romea (Mario Garcia). Cerchiamo di capire come succederà…

La Promessa, news: Pia viene demansionata

La storyline partirà in seguito al salto temporale di diversi mesi che avverrà quando Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e Lorenzo de la Mata (Xavi Lock) decideranno di arruolarsi come soldati volontari nella Grande Guerra d’Europa. A quel punto, nel periodo della narrazione che non verrà mostrato, Pia avrà subito un demansionamento. Sarà infatti diventata una sguattera, mentre l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez) sarà diventata la nuova governante della tenuta.

Una promozione che la Arcos avrà ottenuto attraverso un ricatto. Per convincere Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ad assegnarle la mansione avrà infatti minacciato di portare alla luce la sua colpevolezza nella morte del figliastro Tomas (Jordi Coll). E così, pur di non perdere il mantenimento mensile del figlio Diego datole ogni mese dalla marchesa, Pia si sarà trovata ad accettare di svolgere un lavoro meno qualificato. Un problema di poco conto rispetto a quello che le succederà in seguito…

La Promessa, trame: il ritorno di Gregorio

Le vere problematiche si verificheranno, infatti, nel momento in cui Salvador vedrà Gregorio vagare a piede libero nei pressi della tenuta. A quel punto, il valletto darà immediatamente l’avviso a Romulo Baeza (Joaquin Climent).

Appena apprenderà che il marito è ritornato in libertà, grazie ad un bravissimo avvocato che gli ha consentito di essere scarcerato prima del previsto, Pia non potrà fare a meno di preoccuparsi. Non a caso, ricorderà in continuazione il giorno nel quale Castillo le ha confessato di averla avvelenata per settimane con la cicuta, nella speranza che perdesse il bambino che aveva in grembo.

Ovviamente tutti cercheranno di stare vicino a Pia (tranne Petra), soprattutto quando Gregorio parlerà con Romulo e gli dirà che intende far prevalere i suoi diritti come marito e legittimo padre di Diego, che non ha mai conosciuto. E di lì a poco si verificherà il primo “incidente”…

La Promessa, spoiler: Pia ferisce Salvador

Una sera, Pia sentirà infatti dai passi sospetti dirigersi verso la sua camera; spaventata, prenderà in mano un bicchiere e lo scaraventerà sulla testa della persona pronta ad entrare nella stanza. Un gesto impulsivo che, di fatto, la porterà a ferire Salvador, il quale le stava semplicemente portando da mangiare. La Adarre si scuserà immediatamente per l’errore, con Salvador che la perdonerà prontamente e si farà medicare da Maria (Sara Molina).

Quanto accaduto non passerà però inosservato agli occhi di Petra, la quale sottolineerà che Pia deve mangiare insieme a tutti gli altri. Ennesimo gesto, quello della Arcos, alla quale la Adarre cercherà di soprassedere, almeno finché non troverà qualcosa di sconvolgente nella sua camera… ossia una bottiglietta di cicuta!

In quell'istante, Pia capirà che Gregorio è riuscito ad entrare nella zona della servitù, nonostante la massima allerta. E la tensione prenderà ancora una volta il sopravvento…