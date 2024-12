Tempesta d’amore: Imani e Max cedono alla passione! E ora? | Anticipazioni italiane

Di fronte al vero amore è impossibile resistere. Lo sa bene Imani Kariki (Belina Mohamed-Ali), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore finirà per cedere alla passione per Max Richter (Stefan Hartmann)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Imani respinge Max

Da quando è arrivata al Fürstenhof, la vita di Imani è stata totalmente stravolta. Giunta in Germania nella speranza di trovare nuovi investitori per la sua startup ecologica, la giovane imprenditrice africana ha infatti trovato non solo dei finanziamenti inaspettati… ma anche l’amore!

All’hotel a cinque stelle la Kariki si è infatti avvicinata a Max, con cui è velocemente nato un legame speciale. Se il fitness trainer ha subito capito di essersi innamorato, però, la ragazza non cederà tanto facilmente ai propri sentimenti. Il motivo? È promessa in sposa ad un altro uomo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Imani fa l’amore con Max

Nonostante un bacio appassionato, Imani prenderà dunque le distanze dal suo amato, tanto da decidere di ripartire subito per la Tanzania pur di non cadere in tentazione. Il destino, però, vorrà altrimenti…

Poco prima della sua partenza, la ragazza si imbatterà infatti in Max proprio davanti alla baita di quest’ultimo: un segno del destino che farà crollare le difese di Imani, portando quest’ultima a cedere ai propri sentimenti per il fitness trainer!

Sarà così che i due innamorati si abbandoneranno alla passione, facendo l'amore per la prima volta. Ma basterà questo momento di intimità per convincere Imani a stravolgere la sua vita? Lo scopriremo molto presto…