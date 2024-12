Tempesta d’amore: Julian cerca di uccidere Leander! Ed Eleni… | Anticipazioni italiane

Se l’amore può portare a commettere follie, la gelosia non è certo da meno! Lo sa bene Julian Specht (Tim Borys), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà vicino a compiere un gesto terribile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander fanno un sogno magico

Sono passate ormai parecchie settimane da quando Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si sono lasciati. Il legame tra loro, però, appare essere tutt’altro che spezzato!

Benché felice al fianco di Julian, la ragazza non sembra infatti riuscire a dimenticare il suo ex, tanto che nelle prossime puntate farà su quest’ultimo un sogno romantico, arrivando a pronunciare il nome di Saalfeld mentre si trova a letto con Specht!

E non è finita qui! Già turbata dall’accaduto, l’indomani Eleni scoprirà infatti che Leander ha fatto il suo stesso sogno: un fatto apparentemente inspiegabile se non fosse per il loro legame magico…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Julian vicino ad investire Leander

Inutile dire che l’accaduto preoccuperà non poco Julian, che vedrà sempre più confermati i suoi timori di poter presto perdere la donna che ama. E così, quando poco dopo si imbatterà proprio in Leander, lo chauffeur non potrà trattenere la rabbia…

Ne nascerà un’accesa discussione che porterà i due rivali a perdere il controllo davanti agli occhi attoniti di Imani (Belina Mohamed-Ali). Preoccupata, quest’ultima avviserà Eleni, che si precipiterà a separare i due contendenti. Proprio mentre starà sopraggiungendo, però, la Schwarzbach assisterà ad una scena terribile: Julian metterà in moto il proprio veicolo, dirigendosi a tutta velocità contro Leander!

Quest'ultimo riuscirà a salvarsi? E che conseguenze ci saranno per Julian?