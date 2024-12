Tempesta d’amore: Leander alla riconquista di Eleni! E Julian… | Anticipazioni italiane

Aveva rinunciato all’amore per proteggere la donna che ama. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) sarà pronto a tutto pur di riconquistare l’ex fidanzata. Peccato solo che nella vita di quest’ultima ci sia già un altro uomo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander vuole tornare con Eleni

Quando si sono conosciuti, Leander Saalfeld ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) hanno presto capito di aver trovato il compagno per la vita. I crudeli intrighi di Alexandra (Daniela Kiefer) hanno però distrutto questa bellissima coppia, portando il medico a chiudere i rapporti con la fidanzata per proteggerla da una faida familiare.

Col cuore a pezzi, Eleni ha attraversato un periodo difficilissimo, riuscendo solo recentemente a ritrovare il sorriso grazie a Julian (Tim Borys), con cui ha da pochissimo iniziato una relazione. Non per questo, però, il suo legame con Leander si è spezzato!

Sarà infatti proprio la Schwarzbach a convincere Gesine Winter (Eve Lamell) a ritirare la propria falsa testimonianza contro il medico, scagionando quest’ultimo. E a quel punto Leander – ormai libero dalle infamanti accuse di Alexandra – chiederà ad Eleni di tornare insieme!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander lotta per Eleni

Convinto che la Schwarzbach non abbia mai smesso di ricambiare i suoi sentimenti, Saalfeld non vedrà alcuna ragione per cui la loro relazione non dovrebbe ricominciare da dove era stata interrotta. Peccato solo che Eleni non la pensi così!

Dopo aver a lungo lottato per il loro amore, la ragazza ha infatti ormai voltato pagina e non intende lasciare Julian, con cui è felice. Leander, però, non si lascerà scoraggiare! Convinto che lui e la Schwarzbach siano destinati a stare insieme, il medico non solo prometterà alla sua amata di aspettarla per tutto il tempo necessario, ma sfrutterà anche ogni occasione per riavvicinarsi a lei.

E Julian? Quando scoprirà che Leander è tornato ad essere suo rivale, lo chauffeur sarà comprensibilmente tutt’altro che entusiasta, specialmente perché gli è chiaro che Eleni prova ancora qualcosa per il medico. Sarà questo l’inizio di un appassionante triangolo che dominerà la seconda parte della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.