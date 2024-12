Tempesta d’amore: Nicole umilia Alexandra, che le dichiara guerra! | Anticipazioni italiane

Pensava di aver portato al Fürstenhof una fedele alleata… e invece la attende una brutta sorpresa! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Alexandra Saalfeld (Daniela Kiefer) scoprirà infatti che Nicole Alves (Dionne Wudu) tutto è tranne che una marionetta nelle sue mani. E la situazione precipiterà velocemente… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole dà le dimissioni e diventa imprenditrice

Donna d’affari estremamente scaltra e determinata, Alexandra sa bene quanto sul lavoro sia importante circondarsi di persone fidate. Non c’è dunque da stupirsi se per il posto vacante di governante del Fürstenhof la donna ha assunto Nicole Alves, da anni collaboratrice domestica della sua famiglia. Benché legatissima agli Schwarzbach, però, Nicole si rivelerà essere una persona in grado di mettere i propri principi davanti alla lealtà…

Quando Alexandra inizierà a maltrattarla in quanto gelosa del rapporto di fiducia tra i suoi figli e la Alves, quest’ultima deciderà infatti di dare le dimissioni e lanciarsi in un’avventura professionale decisamente sfidante: diventare proprietaria del Caffè Liebling! Una decisione che la Schwarzbach vedrà come un vero e proprio tradimento…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra sfrutta Nicole

Accecata dalla propria arroganza, Alexandra sarà assolutamente convinta che Nicole sia destinata a fallire come imprenditrice e che il suo legame con gli Schwarzbach verrà sempre e comunque prima di tutto. E così, alla prima difficoltà, non esiterà a chiedere alla Alves di mettere da parte il suo nuovo lavoro per subentrare come organizzatrice di un importante evento al Fürstenhof.

Ebbene, benché in difficoltà, Nicole non se la sentirà di negare il favore alla sua ex datrice di lavoro e trascurerà il suo amato Caffè Liebling pur di aiutare la Schwarzbach. Peccato solo che quest’ultima non sembrerà assolutamente comprendere l’entità del sacrificio da lei preteso, tanto che tornerà a pretendere che la Alves la aiuti a risolvere problematiche legate al Fürstenhof.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra contro Nicole

Il risultato? Esasperata, non solo Nicole rifiuterà, ma dirà chiaramente di non dovere alcun favore personale ad Alexandra, in quanto quest’ultima è sempre stata per lei una datrice di lavoro e non certo un’amica. E non è finita qui! Ormai fuori controllo, la Alves accuserà la Schwarzbach di non sapere nemmeno cosa sia un’amicizia, in quanto non ha mai avuto una persona cara…

Sarà questo l’inizio di una vera e propria guerra in grado di tirare ancora una volta fuori il lato peggiore di Alexandra, che si confermerà disposta a tutto pur di ottenere “giustizia”… Seguici su Instagram.