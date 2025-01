Beautiful: Ridge chiude con Brooke e fa l’amore con Taylor | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, la lotta per il controllo della Forrester Creations ha riaperto la partita tra Ridge Forrester, Brooke Logan e Taylor Hayes. Che il triangolo fosse in odore di riapertura era già chiaro quando, ormai diversi mesi fa, la psichiatra è tornata sulla scena (ora interpretata da Rebecca Budig).

Neanche per un istante i telespettatori d’oltreoceano si aspettavano una trama diversa per Taylor che non la vedesse come terza punta in una nuova crisi tra l’ex marito e l’eterna rivale. Taylor, infatti, è tornata a Los Angeles certa di soffrire di un qualche disturbo cardiaco che le avrebbe lasciato poco tempo da vivere, mentre i disturbi, sebbene reali, erano da imputare alla “sindrome del cuore infranto“.

Si tratta di una malattia vera, disabilitante ma non fatale, di origine psico-emotiva piuttosto che dovuta ad un qualche scompenso fisico. Insomma, sebbene a distanza di decenni, il corpo di Taylor manifestava il dolore della donna per la fine della sua vita matrimoniale felice, per la perdita dell’uomo da sempre amato nonché, comprensibilmente, per la perdita in giovane età della figlia Phoebe. Proprio il sostegno di Ridge ha aiutato Taylor a superare il disturbo, ricorrendo anche alla medicina alternativa tramite delle sedute di meditazione di coppia.

Non stupisce, dunque, che alle prime difficoltà con Brooke, la scintilla tra Ridge e Taylor abbia ripreso vigore. Con le anticipazioni dagli USA ci eravamo lasciati con la Logan che accettava la posizione di amministratore delegato della Forrester Creations su offerta di Carter Walton. La mossa di Brooke era dettata dalla volontà di sfruttare la posizione di prestigio per convincere col tempo l’avvocato e Hope a riconsegnare l’azienda ai legittimi proprietari (QUI vi ricapitoliamo come sono arrivati ad averla nelle loro mani).

Peccato che l’operazione le si sia rivoltata contro. Infatti, prima che potesse parlare del piano a Ridge, l’uomo ha assistito ad un annuncio social da parte di Brooke, che ha vissuto come un vero e proprio tradimento. Quando la Logan si è presentata da lui per informarlo, lo ha trovato in compagnia di Taylor!

Sebbene tra i due non fosse successo ancora niente se non dei baci, Brooke ne è uscita devastata. A nulla poi è servito rivelare a Ridge le proprie intenzioni: per lo stilista Brooke avrebbe dovuto prima parlarne con lui e non accettare mai, in nessun modo, di allinearsi con chi li ha derubati se non per approfittare dell’annuncio social per denunciare pubblicamente quanto fatto da Carter e Hope.

Il vero problema tra i due, insomma, è che Ridge vorrebbe Carter e Hope in prigione o comunque fuori dalla sua vita, mentre Brooke ritiene sia giusto utilizzare un approccio più soft e riconoscere che, in ogni caso, i due meriteranno lo stesso un posto in azienda anche quando il controllo dovesse tornare ai Forrester.

Due posizioni inconciliabili, aggravate dal fatto che Ridge si rifiuta di tornare a casa di Brooke se nella proprietà continuerà a vivere Hope, mentre la Logan non può accettare che lo stilista usi parole crudeli quando si riferisce alla figliastra.

Brooke ha infine recepito la caparbietà di Ridge a non ammorbidire la propria posizione come una dichiarazione di spregio nei confronti del nome Logan, lei compresa, arrivando a pentirsi di aver mai partecipato al catering della madre che, decenni fa, le permise di incontrare Ridge di persona per la prima volta.

Se Brooke ha potuto contare sul sostegno della sorella Katie, che ben si è prestata al nuovo assetto di potere nella casa di moda, Ridge ha trovato comprensione e lealtà in Taylor. L’uomo ha così organizzato per lei una serata romantica, che si è conclusa con un momento d’amore, che è stato scorto da un’indignata Donna Logan.

Ridge, infatti, è attualmente tornato sotto il tetto di Eric, sebbene ora abbia proposto alla psichiatra di recuperare la casa sulla spiaggia che li ha visti vivere i primi anni del loro matrimonio. (Dimenticatevi che Taylor aveva ricomprato la proprietà da Bill Spencer; l’anno scorso, facendo finta di niente, gli autori l’hanno riassegnata al magnate che, vista la partenza di Wyatt, l’aveva affittata ad R.J. Forrester). Donna non ha perso tempo e ha informato Brooke che stando alle anticipazioni, nonostante le dichiarazioni di orgoglio, tornerà a sperare di riavvicinarsi a Ridge.

Per quanto riguarda l’uomo, dopo aver fatto l’amore con Taylor, è apparso triste nel fissare il vuoto, probabilmente pensando alla Logan. Insomma, la fine della vicenda appare oggi abbastanza scontata: ad un certo punto lui e Brooke troveranno un punto in comune, magari uno dei due sposerà il punto di vista dell’altro o Taylor commetterà un passo falso. A quel punto, esaurito il proprio ruolo da “ostacolo”, vien da chiedersi: anche questa nuova incarnazione di Taylor subirà la sorte d’oblio riservata alle precedenti Hunter Tylo e Krista Allen? Seguici su Instagram.